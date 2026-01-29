Das seht ihr bei Netflix im Februar 2026

Netflix ist gerade mitten in einer Bieterschlacht um die Übernahme von Warner Bros., das Tagesgeschäft muss dennoch weiterlaufen. Das ist das Stichwort, um uns den Neuzugängen im Februar zu widmen. Vor allem Serienfans kommen auf ihre Kosten.

Das sind die Neuheiten

Konkret kehren nämlich zwei Serienhighlights mit neuen Staffeln zurück. Da wäre einerseits Mickey Haller in „Lincoln Lawyer“, der sich vor Gericht selbst vertritt und sich einer Mordanklage erwehren will. Bei einer Verkehrskontrolle gab es einen Leichenfund im Kofferraum seines Wagens. Etwas dynamischer dürfte es hoffentlich in der dritten Staffel von „Night Agent“ zur Sache gehen. Anbei die Neuheiten mitsamt originaler Beschreibung, sofern verfügbar:

Die neuen Dokumentationen

Ab dem 01. Februar

Glitter & Gold: Die Welt erfolgreicher Eistanzpaare Die Dokumentation begleitet internationale Spitzenpaare im Eistanz und zeigt ihren Weg zu den Olympischen Winterspielen 2026.

Ab dem 06. Februar

Die Königin des Schachs Die Dokumentation zeichnet den Weg von Judit Polgár nach, die sich in einer von Männern dominierten Schachwelt behauptet.

Ab dedm 09. Februar

Matter of Time Ausgehend von einem Benefizkonzert dokumentiert der Film die Suche nach einem Heilmittel für eine seltene Erbkrankheit.

Ab dem 18. Februar

Being Gordon Ramsay Die Dokumentation gibt Einblicke in das Familienleben und die beruflichen Projekte des Starkochs.

Ab dem 27. Februar

Formula 1: Drive to Survive Staffel 8 Die Doku-Serie begleitet Teams und Fahrer durch eine weitere Saison der Formel 1.

Die neuen Animes

Ab dem 20. Februar

Strip Law: Die Gesetze von Las Vegas Eine animierte Comedyserie über einen Anwalt, der gemeinsam mit einer Entertainerin ungewöhnliche Fälle bearbeitet.

Ab dem 26. Februar

BAKI-DOU: The Invincible Samurai Baki stellt sich gemeinsam mit Untergrundkämpfern einem legendären Schwertkämpfer.

Die neuen Reality-Formate

Ab dem 04. Februar

Ist das Kuchen? Valentinstag In einer Valentinstagsausgabe gestalten Bäckerinnen und Bäcker gemeinsam mit ihren Partnern realistisch aussehende Torten, die eine Jury täuschen sollen.

Ab dem 11. Februar

Love Is Blind: Staffel 10 Singles lernen sich in einem Dating-Experiment kennen, bei dem emotionale Nähe vor äußerer Erscheinung steht.

Die neuen Filme

Ab dem 01. Februar

Für immer Liebe Nach einem Unfall mit Gedächtnisverlust versucht ein Ehemann, die Beziehung zu seiner Frau neu aufzubauen.

Ab dem 08. Februar

Longlegs Eine FBI-Agentin ermittelt in einer Mordserie und stößt dabei auf eine persönliche Verbindung zum Täter.

Ab dem 10. Februar

Mission: Impossible – Dead Reckoning Ethan Hunt und sein Team versuchen, eine außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenz aufzuhalten.

Ab dem 11. Februar

Brotherhood: Angstzustand Eine Anwältin muss inmitten einer Gewaltwelle in São Paulo mit der Polizei kooperieren, um ihre entführte Nichte zu retten.

Ab dem 12. Februar

The French Dispatch Die letzte Ausgabe einer amerikanischen Zeitung erzählt mehrere miteinander verwobene Geschichten.

Ab dem 13. Februar

Joe’s College Road Trip Ein Großvater nimmt seinen Enkel mit auf eine Reise, um ihm das Leben außerhalb seiner behüteten Umgebung zu zeigen.

Ab dem 16. Februar

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast Ein verdrängtes Geheimnis kehrt zurück und bedroht eine Gruppe ehemaliger Freunde.

Ab dem 19. Februar

Die schwedische Verbindung Ein schwedischer Beamter riskiert während des Zweiten Weltkriegs alles, um jüdische Leben zu retten.

Ab dem 20. Februar

Pavane Drei Fremde lernen sich über ihre Arbeit kennen und nähern sich einander emotional an.

Ab dem 25. Februar

Liebesdings Eine romantische Komödie über Beziehungen, Zufälle und unerwartete Nähe.

Die neuen Serien

Ab dem 01. Februar

Atlanta Medical

Bones Staffel 1 bis 4

Staffel 1 bis 4 Sullivan´s Crossing

Ab dem 05. Februar

Unfamiliar Ein ehemaliges Agentenpaar wird von seiner Vergangenheit eingeholt und muss sich mit beruflichen wie persönlichen Wahrheiten auseinandersetzen.

Ein ehemaliges Agentenpaar wird von seiner Vergangenheit eingeholt und muss sich mit beruflichen wie persönlichen Wahrheiten auseinandersetzen. The Lincoln Lawyer: Staffel 4 Anwalt Mickey Haller steht selbst vor Gericht, während er versucht, einen Mordvorwurf zu entkräften und seine Kanzlei zu erhalten.

Anwalt Mickey Haller steht selbst vor Gericht, während er versucht, einen Mordvorwurf zu entkräften und seine Kanzlei zu erhalten. Die Löwinnen Fünf Freundinnen geraten in eine existenzielle Krise und sehen keinen anderen Ausweg, als gemeinsam kriminelle Entscheidungen zu treffen.

Ab dem 06. Februar

Salvador Während gewaltsamer Ausschreitungen erfährt ein Krankenwagenfahrer, dass seine Tochter Teil einer Hooligan-Gruppe ist, und sucht nach Antworten.

Ab dem 10. Februar

Motorvalley Die Erbin eines Motorsport-Imperiums versucht, mit einem neuen Team im internationalen Rennsport Fuß zu fassen.

Ab dem 11. Februar

Kohrra: Staffel 2 Ein Mordfall mit familiären Verstrickungen führt Ermittler und neue Behördenleitung in ein Geflecht aus Loyalität und Schuld.

Ein Mordfall mit familiären Verstrickungen führt Ermittler und neue Behördenleitung in ein Geflecht aus Loyalität und Schuld. Die Bleikinder Eine junge Ärztin deckt Bleivergiftungen bei Kindern auf und setzt dabei ihre Karriere und persönliche Sicherheit aufs Spiel.

Ab dem 12. Februar

How To Get To Heaven From Belfast Drei Freundinnen begeben sich auf eine Reise, um den Tod einer früheren Bekannten aufzuklären und eigene Geheimnisse zu bewahren.

Drei Freundinnen begeben sich auf eine Reise, um den Tod einer früheren Bekannten aufzuklären und eigene Geheimnisse zu bewahren. Million-Follower Detective Ein Polizist jagt eine Täterin, deren Tarot-Vorhersagen zu Todesfällen von Influencern viral gehen.

Ab dem 13. Februar

Das Museum der Unschuld Eine verbotene Liebesgeschichte im Istanbul der 1970er-Jahre entwickelt sich zu einer lebenslangen Obsession.

Eine verbotene Liebesgeschichte im Istanbul der 1970er-Jahre entwickelt sich zu einer lebenslangen Obsession. The Art of Sarah Eine Frau erschafft sich mithilfe von Lügen eine neue Identität, bis ein Mordfall ihre Fassade bedroht.

Eine Frau erschafft sich mithilfe von Lügen eine neue Identität, bis ein Mordfall ihre Fassade bedroht. Im Dreck: Staffel 2 Machtkämpfe und Abhängigkeiten bestimmen weiterhin den Alltag in einem Frauengefängnis unter neuer Leitung.

Ab dem 19. Februar

The Night Agent: Staffel 3 Ein Ermittler arbeitet mit einer Reporterin zusammen, um eine Verschwörung aufzudecken und einen Anschlag zu verhindern.

Ab dem 26. Februar