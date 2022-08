Home Apple Apple Care+ mit Diebstahlschutz in drei weiteren Ländern verfügbar

Apple Care+ mit Diebstahlschutz in drei weiteren Ländern verfügbar

Mit Apple Care+ bietet Cupertino eine Garantieverlängerung an, die zusätzliche Versicherungsleistungen inkludiert. Vor einiger Zeit erweiterte Apple den Funktionsumfang und deckt seitdem Diebstahl und Verlust ab. Nun wurde bekannt, dass dieses Paket in drei weiteren Ländern in Europa verfügbar ist.

Apple Care+ mit Diebstahlschutz in Spanien, Italien und Frankreich verfügbar

AppleCare+ ist eine Versicherungspolice, welche die Garantie für eine breite Palette von Apple-Produkten verlängert und die Abdeckung für Unfallschäden hinzufügt. Seit einiger Zeit lassen sich auch Diebstahl und Verlust abdecken und diese Option steht nun in Italien, Frankreich und Spanien zur Auswahl. Umsonst ist das nicht, man muss 3,00€ zusätzlich investieren.

Standard AppleCare+:

iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max: 11,49 €/Monat

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11: 8,49 €/Monat

iPhone SE (3. Generation): 4,49 €/Monat

AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust:

iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max: 14,49 €/Monat

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11: 11,49 €/Monat

iPhone SE (3. Generation): 7,49 €/Monat

Apple Care+ ist deutlich flexiber geworden

Ursprünglich musste AppleCare+ zum Zeitpunkt des Produktkaufs hinzugefügt werden und deckte einen festen Zeitraum ab. Das bedingte jedoch auch, dass man den kompletten Kaufpreis entrichten musste. Später bot Apple zusätzliche Flexibilität an. Man kann die Abdeckung bis zu 60 Tage nach dem Kauf Ihres Produkts hinzufügen (30 Tage in einigen Ländern) und sich sogar für eine monatliche Zahlung entscheiden. Hierbei ist interessant, dass bei einer monatlichen Abrechnung das Hinzufügen von Apple Care+ nach dem eigentlichen Garantiezeitraum oder nach dem Auslaufen von Apple Care+, sofern dieser als Einmalabschlag gezahlt wurde, möglich ist. Dies ist aber erst seit Ende letzten Jahres möglich und wird in den Einstellungen des Gerätes entsprechend angezeigt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!