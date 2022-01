Home Betriebssystem Apple bestätigt: iOS 14 wird nicht mehr aktiv unterstützt

Apple bestätigt: iOS 14 wird nicht mehr aktiv unterstützt

Apple stellt die aktive Unterstützung von iOS 14 ein. Zwar kann es noch Sicherheitsupdates für das alte System geben, reguläre Aktualisierungen erhalten Nutzer in Zukunft aber nicht mehr. Apple hatte zur Veröffentlichung von iOS 15 erklärt, den Nutzern die Wahl lassen zu wollen, welche Version sie weiter verwenden.

Apple hat nun bestätigt, dass man nicht mehr länger daran arbeitet, iOS 14 aktiv zu unterstützen. Vor kurzem hatte sich schon in den Einstellungen am iOS-Gerät eine Änderung der Update-Politik gezeigt, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Nun bestätigte das Unternehmen via Medienberichten, dass man tatsächlich nicht mehr länger an der Unterstützung für iOS 14 festhalte.

Nutzer können natürlich dennoch weiter iOS 14 nutzen. Auch wird es wohl noch Sicherheitsupdates geben, allerdings nur noch bei wirklich schwerwiegenden Lücken. Apple hatte noch lange Jahre immer wieder Updates für iOS 12 verteilt, für iOS 14 und iPadOS 14 wird es nicht anders sein.

iOS 15 verbreitet sich nicht ganz so schnell

Es dürfte auch klar sein, dass Apple mit diesem Schritt die Verbreitung von iOS 15 und iPadOS 15 steigern möchte. Das aktuelle System wird nach Angaben Apples derzeit nur von rund 72% aller Nutzer eines qualifizierten Geräts verwendet. Für Android-Verhältnisse ist das traumhaft, für Apple aber weniger. Die Verbreitung von iOS 15 liegt deutlich unter dem Niveau der Vorjahre.

Ob die nun vorgenommene Änderung der Update-Politik hieran kurz- bis mittelfristig etwas ändern wird, muss sich zeigen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!