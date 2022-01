Leaker: MacBook Pro 13 Zoll soll im Herbst durch 14 Zoll-Modell ersetzt werden

Das MacBook Pro ist aktuell noch immer in einer Version mit 13 Zoll-Display und Touch Bar erhältlich, aber vielleicht nicht mehr lange. Dieses Modell könnte Ende des Jahres ersetzt werden, glauben bekannte Leaker. Zugleich bereite Apple angeblich noch ein weiteres neues MacBook vor.

Apple hat zwar im letzten Herbst das neue MacBook Pro 2021 vorgestellt und damit erstmals ein 14 Zoll-Modell in das Lineup aufgenommen, das MacBook Pro 13 Zoll ist aber noch immer erhältlich. Es kommt mit M1-Chip und Touch Bar, die inzwischen von Apple für die neueren Modelle abgekündigt worden ist.

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023.