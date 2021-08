Home Apple App Store-Zahlungen: Südkorea entscheidet über Monopolposition von Apple und Google

Apple könnte bald gezwungen sein, Zahlungen in seinem App Store zumindest in Südkorea auch über dritte Dienstleister zuzulassen. Dieser Punkt ist schon lange ein Zankapfel, da zahlreiche Unternehmen verlangen, von der Exklusivität von Apples Zahlungsvorgaben befreit zu werden.

In Südkorea deutet sich eine grundlegende Entscheidung hinsichtlich Apples Zahlungsabwicklung im App Store an. Im Parlament des asiatischen Landes wird zurzeit ein Gesetzesentwurf verhandelt, der vorsieht, dass es Unternehmen wie Google oder Apple nicht mehr länger gestattet wird, die Zahlung über ihre eigenen Zahlungsschnittstellen im Google Play Store oder Apples App Store vorzuschreiben.

Stattdessen soll es auch Drittanbietern ermöglicht werden, Zahlungen für Apps und In-App-Dienste wie Abos über ihre eigenen Zahlungsschnittstellen abzuwickeln.

Vorentscheidung in entscheidender Frage in Asien

Genau diese Frage ist ein Kernpunkt der aktuell laufenden Debatte, die vor allem von Entwicklern in Apples App Store befeuert wurde, von denen sich die lautstärksten Stimmen in der Koalition für App Store-Fairness versammelt haben. Deren Präsident konnte zuletzt vor dem südkoreanischen Parlament vorsprechen. Wie die Agentur Reuters berichtet, werden die Abgeordneten heute über diese Vorlage abstimmen. Deren Verabschiedung könnte entscheidend für den weiteren Verlauf der Debatte um eine Neuregelung der 30%-Provision im App Store werden.

Aktuell laufen vergleichbare Verfahren und Klagen in verschiedenen weiteren Ländern, darunter auch den USA. In der EU wird ebenfalls geprüft, ob Apple und Google mit ihrem App Store beziehungsweise Play Store und den dort implementierten Zahlungsmodalitäten den Wettbewerb verzerren.

