Zum Jahresstart erste Prime Video Leihdeals: Über 300 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen

Wer genug von Menschenmassen hat, kann ja das Heimkino anwerfen. Da passt es sich doch hervorragend, dass Amazon über seinen Dienst Prime Video seine Leihfilmaktion auch in 2026 fortführt. Über 350 Filme stehen zur Auswahl.
Über 350 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen
Zum Jahresstart geht Prime Video gleich in die Vollen und stellt weit über 300 Filme zur Auswahl, die sich zu einem stark rabattierten Preis leihen lassen. Wie immer, haben wir für euch eine kleine Auswahl kuratiert:
- Gran Tourismo
- Hachiko
- Die ??? – Das Erbe des Drachen
- No Hard Feelings
- Undisputed 2
- Undisputed IV – Boyka is back
- 7 Zwerge – der Wald ist nicht genug
- Notre Dame in Flammen
- Fargo: Blutiger Schnee
- Heldin
- Die Jagd nach der Mumie in Paris
- Wo die Lüge hinfällt
- Die Gesandte des Papstes
Anmerkung
Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 89,00€, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 8,99€ beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.
