Amazon erweitert Echos zur Steuerung von Fire TV

Amazon hat in den vergangenen Tagen und Wochen ein spannendes Update für seine Echo-Lautsprecher veröffentlicht. Konkret geht es bei diesem Update darum, dass Echo-Geräte zukünftig besser mit den Fire TV-Geräten verzahnt sind. Wir bringen euch auf den Stand!

Nachgerüstete Sprachsteuerung

Wer aktuelle Fire TV-Geräte sein Eigen nennt, kann diese nun auch grundlegend mithilfe von Alexa via Sprache betätigen. Ein Feature, welches eigentlich dem Fire TV Cube vorbehalten war. Dafür braucht es neben aktueller Hardware (listen wir weiter unten auf) nur zwei wichtige Voraussetzungen: Sowohl der Echo-Lautsprecher als auch der Fire TV müssen im selben Netzwerk hängen und mit dem gleichen Amazon-Account verknüpft sein.

Amazon schränkt die Funktionalität jedoch ein, so kann der Fire TV nicht aus dem Standby gestartet werden. Folgende Befehle sind laut Hersteller möglich:

Alexa, zeig mir den Wetterbericht.

Alexa, zeig mir den Verkehr auf dem Weg zur Arbeit.

Alexa, zeig mir meine Todo-Liste.

Alexa, zeig mir meine Einkaufsliste.

Alexa, zeig mir meinen Kalender.

Auch Navigation möglich

Ergänzend zu den oben genannten Befehlen lässt sich auch zumindest rudimentär navigieren. So kann beispielsweise durch Kommandos wie „Alexa, wähle Nummer vier“ eine Auswahl zwischen mehreren Suchtreffern getroffen und mit den Befehlen „Alexa, scrolle nach rechts/links/oben/unten“ navigiert werden. Auch direktere Navigationsbefehle sind so möglich, folgende Beispiele listet das Versandhaus dazu auf:

Alexa, den Trailer ansehen.

Alexa, abspielen.

Alexa, füge das zur Watchlist hinzu.

Alexa, gehe zu meiner Watchlist.

Alexa, gehe zu Live.

Alexa, gehe zur Startseite.

Alexa, gehe zu Suchen.

Einrichtung

Der Rollout erfolgte in den vergangenen Wochen und Tagen und sollte nun auf allen kompatiblen Endgeräten zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Einstellungen finden sich im Einstellungsbereich „TV und Video“ der Alexa-App. Alternativ besteht Amazon zufolge auch die Möglichkeit, die Verbindung zwischen den Geräten durch einen Sprachbefehl wie „Alexa, starte The Flight Attendant“ auszulösen. Dies ist jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt, geht also lieber den händischen Weg über das Menü.

Welche Geräte unterstützen das neue Feature

Laut Amazon ist diese Funktion mit dem Echo-Gerät ab der zweiten Generation aufwärts verfügbar. Dazu muss, wie erwähnt, ein Fire TV mit dem identischen Account verbunden sein. Ab dem Echo 2. Generation geht es also los. Wichtig ist, dass nur die Echos ohne Display das neue Feature unterstützen. Die Show-Modelle sind davon also ausgenommen.

