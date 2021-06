Home Apple Amazon Deal: AirPods Max für 550 € sichern

Mit den AirPods Max aus November 2020 überraschte das Unternehmen hin sichtlich Funktionen, Materialauswahl und Preis. Der Over-Ear-Kopfhörer punktet mit edlen Materialien, hochwertigster Verarbeitung sowie ANC und erstaunlich gutem Klang, dafür verlangt das Unternehmen aber auch deutlich über 600 Euro. Doch heute könnt ihr knackige 11 % auf die AirPods Max sparen

AirPods Max für unter 550,00 €

Amazon bietet das Modell in Space Grau gerade für knapp 548,89 € Euro (Preis schwankt ständig) an. Dafür gibt es 20 Stunden Wiedergabezeit, magnetisch haftende Ohrpolster sowie ein dynamischer EQ. Außerdem ist der von den AirPods Pro bekannte Transparenz-Modus wie das ANC mit an Bord.

Eine Transporttasche ist leider nicht im Lieferumfang enthalten. Wir wären aber nicht Apfelpage, wenn wir da nicht etwas in petto für Euch haben. Deshalb haben wir uns für ein Case von ProCase entschieden, da die AirPods mitsamt magnetischer Schutzhülle sowie das Kabel zum Aufladen Platz finden:

Apple Lossless ab sofort verfügbar

Passend dazu wollen wir darauf hinweisen, dass der Konzern für seinen Streamingdienst Apple Lossless freigeschaltet hat. Ab sofort stehen euch rund 20 Mio. Songs in verlustfreier Qualität zur Verfügung. Für die AirPods Pro und AirPods Max hat sich das Unternehmen aber auf Spatial Audio und Dolby Atmos konzentriert. Beachtet bitte aber, dass es nicht nur zwei Formate des verlustfreien Streamings gibt, sondern diese auch exorbitant mehr Speicherplatz. Anbei einmal eine Aufstellung, wie sich das auf den Speicherplatz auswirkt:

10 GB Speicherplatz reichen ungefähr für: 3.000 Lieder mit hochwertigem AAC, 1.000 Lieder mit Lossless und 200 Lieder mit Hi-Res Lossless

Verlustfreies Streaming verbraucht deutlich mehr Daten. Ein 3-Minuten-Song entspricht ungefähr: 1,5 MB mit hoher Effizienz, 6 MB mit hoher Qualität bei 256 kbps, 36 MB mit Lossless bei 24-Bit/48 kHz und 145 MB mit Hi-Res Lossless bei 24-Bit/192 kHz. Die Unterstützung variiert und hängt von der Verfügbarkeit von Liedern, den Netzwerkbedingungen und der Funktion der angeschlossenen Lautsprecher- oder Kopfhörer ab.

