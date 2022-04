Home Apps Am Apple TV: Netflix unterstützt neuen Player und neue Siri Remote

Netflix unterstützt jetzt den neuen Player von tvOS 15. Dieser verbessert die Übersichtlichkeit von Titelinformationen angeschauter Inhalte. Zudem unterstützt die aktuelle Version von Netflix auch die neue Siri Remote.

Nutzer eines Apple TV mit Netflix-Abo erhalten aktuell neue Funktionen. Die Netflix-App in ihrer jüngsten Version unterstützt nun auch den neuen Player von tvOS. Dieser war mit einem der letzten Updates auf das Apple TV gelangt. Er zeigt nun Serien- oder Filmtitel groß im unteren, linken Bildschirmbereich an. Darüber werden in kleiner zusätzliche Details wie der Episodentitel angezeigt und auch der Dialog mit Optionen wie Wiedergabeneustart oder Inhaltebeschreibung ist nun besser auffindbar.

Die Netflix-App am Apple TV unterstützt jetzt auch die neue Siri Remote

Die Netflix-App müsste am Apple TV durch die automatischen Updates stets auf dem neuesten Stand sein. Die neue Version bringt noch eine zusätzliche Verbesserung mit sich: Endlich wird auch die neue Siri Remote unterstützt. Die neue Fernbedienung war mit dem neuen Apple TV 4K eingeführt worden.

Neben Netflix nutzen bereits HBOMax und Paramount+, das in Deutschland noch nicht gestartet ist, den neuen Player von tvOS 15.

Nach wie vor ist Netflix allerdings nicht in die TV-App eingebunden, was schade ist.

