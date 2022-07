Home Sonstiges Allen & Co Medienkonferenz: Apple TV+ wird von Tim Cook repräsentiert werden

Apple TV+ wird erneut bei der jährlich stattfindenden Medienkonferenz Allen & Co Sun Valley vertreten sein. Wie auch beim letzten Mal wird Apple-CEO Tim Cook dort stellvertretend für den Streaming-Dienst anwesend sein. Neben ihm werden dort auch die Chefs anderer Tech-Unternehmen erwartet, wie beispielsweise Elon Musk und Mark Zuckerberg.

Bereits seit 40 Jahren veranstaltet die Investment-Bank Allen & Co eine Medienkonferenz in Sun Valley. Nur 2020 fiel diese aufgrund der Covid-19-Pandemie aus. Das Event wird jedes Jahr von führenden Personen in der Medienbranche besucht, wodurch dieses auch bekannt dafür ist, dass dort Zusammenschlüsse von Firmen erstmals besprochen werden.

Tim Cook wird gemeinsam mit Funktionären aus der Filmbranche erwartet

Schon bevor Apple TV+ an den Start ging, waren Tim Cook und Eddy Cue bei dem Event anwesend und nahmen 2021 schließlich erneut teil. Nun berichtet Deadline, dass Cook auch in diesem Jahr wieder die Konferenz besuchen werde. Aus der Filmbranche werden ebenfalls Gäste erwartet, die den Firmen Sony, Fox, Warner Bros und Paramount angehören.

Darüber hinaus wurden auch Führungskräfte anderer Unternehmen zu dem Event eingeladen. Dazu gehören unter anderem Elon Musk und Mark Zuckerberg. Auch Andy Jassy von Amazon sowie Sundar Pichai, der dem Mutterkonzern von Google, Alphabet, angehört, werden offenbar bei der Konferenz anwesend sein.

