Apple Arcade mit neuer Aktion: Einen Monat zahlen, drei Monate zocken

Apple hat mittlerweile diverse kostenpflichtige Services, da verliert man leicht man den Überblick. Einer der Dienste, die noch immer unter dem Radar laufen, ist Apple Arcade. Wer hier mal wieder reinschnuppern möchte, findet aktuell eine kleine Aktion vor.

Apple Arcade für drei Monate abonnieren, nur ein Monat zahlen

Mit iOS 26 führte Apple die neue App „Spiele“ ein und setzte darauf, dass das Thema Gaming auf dem iPhone wieder etwas prominenter wird. Wir sind ehrlich, die App fristet bei uns in der App-Mediathek ein trostloses Dasein. Deutlich präsenter ist das Thema Spiele dank des Tabs „Arcade“ im iOS App Store und hier platziert Apple aktuell eine interessante Aktion:

Drei Monate zum Preis von 1 Monat sichern

Ihr zahlt also statt 20,97 Euro nur einmalig 6,99 Euro für drei Monate Apple Arcade. Allerdings läuft das Abo ohne vorherige Kündigung im Anschluss zum regulären monatlichen Preis von 6,99 Euro weiter.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig zu wissen: Hier gelistete Spiele dürfen weder Werbung noch zusätzliche In-App-Käufe enthalten.