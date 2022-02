Home Daybreak Apple AirTags eine Gefahr? | T2-Chip mit Sicherheitsleck | viel RAM im iPhone 14 Pro? – Daybreak Apple

Einen wunderschönen guten Morgen am letzten Arbeitstag dieser Woche! Laut einer US-Staatsanwältin seien AirTags eine Gefahr für Verbraucher. Außerdem hat der T2-Chip eine Sicherheitslücke und das iPhone 14 Pro soll viel RAM bekommen. Die News zum Tag.

AirTags seien eine Gefahr für Verbraucher

Leider kommt es nicht selten vor, dass AirTags für falsche Zwecke, wie etwa für Autodiebstähle, missbraucht werden. Apple stellte neuerlich eine Sammlung an Maßnahmen vor, die das einschränken sollen. Trotzdem meldete sich nun die Generalstaatsanwältin von New York diesbezüglich zu Wort. In einer Empfehlung für Verbraucher führt sie an, dass AirTags häufig für die Überwachung und Verfolgung von Menschen und deren Eigentum missbraucht werden würden. Zwar wird auch darauf eingegangen, dass hinter einem AirTag nicht zwingend ein Schurke oder Stalker stecken muss, doch dieser Teil wird eher kurz gehalten.

Passwörter auf Macs mit T2-Chip lassen sich knacken

In Intel-Macs steckt ab 2018 ein T2-Chip, der mitunter für die Speicherung der Login-Daten zuständig ist. Dieser galt immer als recht sicher, da zum Beispiel die Anmeldedaten nur nach Austausch einer berechneten Signatur gelesen werden können. Eine Wörterbuchattacke für ein unerlaubtes Einloggen funktioniert dabei nicht, da der Mac dem Ganzen nach einer gewissen Anzahl an Versuchen einen Riegel vorschiebt. Eine Software der Sicherheitsfirma Passware kann diesen Mechanismus nun allerdings umgehen. Diese ist in der Lage, 15 Passwörter pro Sekunde auszuprobieren, wobei dieses Programm beliebte Kennwörter aus zwei Datenbanken zieht.

iPhone 14 Pro soll mit viel RAM kommen

iPhones hatten schon immer weniger RAM als Android-Smartphones, da das Speichermanagement des Betriebssystems dementsprechend gut ist. Dennoch baute Apple den Arbeitsspeicher mittlerweile schon auf sechs Gigabyte aus. Im iPhone 14 Pro soll dieser noch einmal erweitert werden, und zwar auf acht Gigabyte. Das behauptet eine Quelle, die über Einblicke in die asiatischen Fertigungsprozesse zu verfügen scheint. Was könnte das aber für das nächste iPhone bedeuten? Allen voran eine bessere Bildverarbeitung, was dem für das kommende iPhone vermutetem 48-Megapixel-Sensor auf jeden Fall zugutekommen würde.

Kurz notiert

WhatsApp kann Sprachnachrichten auch nach Verlassen des Chats spielen

WhatsApp erlaubte bisher nicht die Wiedergabe von Sprachmemos, wenn man einen Chat verlässt. Mit Version 22.4.75 ist das jetzt endlich möglich.

Echo Buds von Amazon verfügbar

Der Markt der kabellosen In-Ear-Kopfhörer wächst weiter. Nun sind nämlich die Echo Buds von Amazon in Deutschland verfügbar. Das haben sie drauf:

iPhone-Fertiger nun in E-Auto-Produktion tätig

Ein Fertiger von iPhones, Luxshare, stieg nun auch in die Produktion von E-Autos ein. Ob dieser für die Produktion des Apple Car in Frage kommen wird, ist aber nicht klar.

Das waren die Neuigkeiten. Jetzt wünschen wir einen guten Start in den Freitag und ein schönes Wochenende!

