RAM-Rekord im iPhone 14 Pro: Wird der Arbeitsspeicher größer?

Apples iPhone 14 Pro könnte einen neuen Rekord beim Arbeitsspeicher aufstellen. Damit würde der RAM erneut größer, aktuell besitzen Apples Modelle sechs GB Arbeitsspeicher – ordentlich, aber in der Android-Welt schon lange nicht ungewöhnlich.

Apple ist nie in das Wettrennen um den größten Arbeitsspeicher im Smartphone eingetreten – musste man auch nicht, denn anders als am Mac, ist das Speichermanagement von iOS am iPhone und iPad, bis auf wenige Ausnahmen, exzellent. Apple kam stets mit deutlich weniger RAM bei gleicher Performance aus, doch zuletzt hat auch das iPhone mehr Arbeitsspeicher spendiert bekommen. Sechs GB sind aktuell das Limit, aber nicht mehr lange.

Das iPhone 14 Pro soll acht GB RAM besitzen, das behauptet zumindest yeux1122 in einem südkoreanischen Blog. – wem das nichts sagt, unter diesem Namen äußert sich von Zeit zu Zeit eine südkoreanische Quelle, die über Einblicke in die asiatischen Fertigungsprozesse zu verfügen scheint.

Was spricht für mehr RAM im iPhone 14?

yeux1122 hat bis jetzt keine umfassende Trefferhistorie bei seinen Prognosen vorzuweisen, doch zumindest mit Ausblicken auf das aktuelle iPad Mini lag er in der Vergangenheit schon richtig. Außerdem ging zuvor auch der Analyst Jeff Pu von acht GB im iPhone aus.

Dafür würde die Vermutung sprechen, dass Apple wohl erstmals eine 48 Megapixel-Kamera in das kommende Pro-Modell des iPhones einbauen wird. Größere Kamera = größerer Arbeitsspeicher, auf diese Formel kann man in diesem Zusammenhang schon kommen.

Außerdem würde Apple mit ProMotion, der 48 MP-Kamera und dem größeren Arbeitsspeicher wieder einen substanziellen Unterschied zwischen dem iPhone 14 und den iPhone 14 Pro-Modellen etablieren. Alle neuen iPhones werden wieder im Herbst erwartet.

