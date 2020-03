AirPods und Apple Watch nicht mehr ausprobieren: Corona führt zu weiteren Einschränkungen im Apple Store

Mitarbeiter im Apple Store erhalten von Apple aktuell neue Instruktionen im Umgang mit Kunden in Bezug auf das Corona-Virus. Sie betreffen die AirPods und die Apple Watch. Kunden soll nun nicht mehr ein Ausprobieren Vorort angeboten werden.

Apple hat eine weitere Maßnahme umgesetzt, um Mitarbeiter und Hardware vor der Infektion beziehungsweise Kontamination mit dem Corona-Virus zu schützen: Wie aus Medienberichten hervorgeht, gab Apple unlängst eine neue Verhaltensanweisung an Mitarbeiter in verschiedenen Apple Retail Stores aus, wonach Mitarbeiter ab sofort davon absehen sollen, Kunden eine Apple Watch oder AirPods zum Ausprobieren zu überlassen. In der Regel können Kunden die verschiedenen Größen und Bänder der Apple Watch vor dem Kauf im Store in Ruhe ausprobieren, auch für die verschiedenen Aufsätze der AirPods Pro gilt das.

Test im Store wird nicht grundsätzlich unmöglich

Wie es weiter heißt, solle das Ausprobieren von Geräten dem Kunden nicht grundsätzlich untersagt werden. Auf aktive Nachfrage dürften Mitarbeiter auch weiterhin Geräte zum Ausprobieren aushändigen, dies solle aber nicht mehr von den Mitarbeitern aktiv angeboten werden. Die Maßnahme gilt vorerst auf unbestimmte Zeit, da nicht absehbar ist, wie sich die Ausbreitung des Corona-Virus weiter entwickeln wird. Zuletzt hatte Apple alle seine insgesamt 17 Apple Retail Stores in Italien ebenfalls bis auf weiteres geschlossen, wie wir in einer gestrigen Meldung berichtet hatten. Apple hatte zudem seine Umsatzerwartung für das laufende Quartal schon Mitte Februar gekappt. Die Apple Stores im Rest der Welt bleiben einstweilen geöffnet, im Apple Park sollen Mitarbeiter aber nach Möglichkeit im Home-Office arbeiten.

