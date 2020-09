AirPods Studio: Leak sieht U1-Chip für Suche im Verlustfall und weitere Funktionen

Die neuen AirPods Studio sollen mit dem Ultrabreitband-Chip U1 kommen, der bereits seit letztem Jahr im iPhone steckt und jetzt auch in der Apple Watch Series 6 zum Einsatz kommt. Er soll nicht nur beim Auffinden verlorener Geräte helfen, sondern kann auch noch zu anderen Gelegenheiten nützlich sein.

Noch immer werden einige Produkte für diesen Herbst erwartet, die auf der letzten Keynote nicht gezeigt wurden. Dazu zählen auch die AirPods Studio, neue Premium-Kopfhörer von Apple im OverEar-Design.

Laut einiger Leaks vom Wochenende sollen diese mit Apples U1-Ultrabreitband-Chips erscheinen.

Die von einem bekannten und in der Vergangenheit zu verschiedenen Gelegenheiten recht treffsicheren Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreiteten Behauptungen gehen davon aus, dass der U1-Chip in Zukunft in vielen Produkten von Apple eine wesentliche Rolle spielen soll.

万物互联 始于u1 — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 20, 2020

Der U1-Chip könnte in den AirPods Studio etwa dabei helfen, sie im Haushalt oder allgemein im Nahbereich wiederzufinden. Eine geradezu eminente Bedeutung hätte er hierbei in den AirTags, deren einzige Funktion eben das Auffinden verlegter oder verlorener Gegenstände ist.

AirTags und AirPods Studio noch im Herbst?

Der U1-Chip könnte auch dabei helfen, die Stereo-wiedergebe der AirPods Studio automatisch korrekt einzustellen.

Man soll die AirPods Studio in beliebiger Weise aufsetzen können und dabei sollen rechte und linke Tonspur immer korrekt eingestellt sein.

Denkbar wäre, dass die AirPods Studio im Herbst auf einer zweiten Keynote vorgestellt werden, erst kürzlich wurden mutmaßliche Bilder der Kopfhörer geleakt. Auch die AirTags werden in den nächsten Monaten erwartet.

