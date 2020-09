AirPods Studio: Neue Leaks mit Bildern aufgetaucht

Die AirPods Studio wurden auf der Keynote gestern nicht vorgestellt. Dennoch sind sie den Gerüchten nach weiter im Lineup für diesen Herbst. Aktuelle Leaks auf Twitter greifen die mutmaßlichen Premium-AirPods erneut auf und deuten das mögliche Design an. Starten könnten die AirPods Studio womöglich im Oktober.

Apple hat zwar gestern neue Modelle der Apple Watch vorgestellt und auch das iPad aktualisiert, die AirTags sahen wir aber nicht und auch die AirPods Studio wurden nicht vorgestellt.

Neue Leaks thematisieren nun erneut die OverEar-Premium-Kopfhörer von Apple.

Diese wurden auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geteilt und zeigen das mögliche AirPods Studio-Design.

Probably Sport variant of Apples headphones

Personally not impressed, looks too much like 2 Palm Pre’s attached to 2 tuning forks :/ hard to unsee

Looks a lot like what @markgurman described in April, but with homepod mesh pic.twitter.com/dzAufRRl7m

