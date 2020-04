Seltsamer Logistik-Fehler: Apple verschickt massenhaft unbrauchbare Austausch-AirPods

Apple verschickt aktuell offenbar gehäuft AirPods an Kunden, die nicht richtig funktionieren. Betroffen sind Austausch-AirPods, die mit einer Firmware ausgeliefert werden, die gar nicht für den öffentlichen Gebrauch gedacht ist. Wer so eine hohle Nuss bekommt, hat keine Chance, sie zum laufen zu bringen. Apple muss den betroffenen Hörer dann erneut austauschen. Kennt ihr dieses Problem?

Aktuell hat Apple Care offenbar mit einem skurrilen Problem in der Serviceabwicklung zu tun. Nutzer erhalten vermehrt AirPods, mit denen sie nichts anfangen können. Konkret scheint das Problem aufzutreten, wenn Nutzer – teuer genug – einen der AirPods austauschen lassen. Dieser Austausch-AirPod kommt dann mit der Firmwareversion 2D3. Diese Version aber wurde nicht veröffentlicht und der neue AirPod kommuniziert in der Folge nicht mit dem nicht ausgetauschten Stöpsel. Im Ergebnis hat der Kunde dann kein funktionierendes Paar AirPods mehr, wie sich aus zahlreichen Berichten betroffener Nutzer in verschiedenen Foren entnehmen lässt.

Apple kann hier nicht direkt helfen

Wie weiter aus den Schilderungen der betroffenen Kunden hervorgeht, ist das Personal von Apple Care recht hilflos, sobald es zu diesem Problem kommt. Supportmitarbeiter haben betroffenen Kunden erklärt, dass es unmöglich ist, einen AirPod mit der Firmwareversion 2D3 mit anderen AirPods zu koppeln, da diese Version nicht als Update auf andere AirPods gelangen wird. Mitarbeiter bei Apple Care, die das Problem im Detail nachvollzogen haben, sollen sich reichlich verstört ob dieser Fehlleistung gezeigt haben. Die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen zu versuchen, ist einen weiteren Austausch-AirPod auf den Weg zu schicken. Das Ärgernis: Apple Care kann die Firmwareversion des AirPod vor dem Versand nicht einsehen. Vereinzelt berichten Kunden mehrere unbrauchbare AirPods hintereinander geschickt bekommen zu haben.

Habt ihr etwas ähnliches erlebt?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!