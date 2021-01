Home Deals AirPods Pro bei Amazon günstiger: Solides Angebot

AirPods Pro bei Amazon günstiger: Solides Angebot

Wer am Wochenende trotzdem Lärm machen will, der muss in diesen Tagen meist die Nachbarn im Hinterkopf haben. Immerhin ist fast jedermann zuhause. Apples AirPods kommen vermutlich auf Millionen von Sofas zum Einsatz. Und heute sind sie mal wieder im Angebot!

Kein Bestpreis, aber solider Deal!

Derzeit bekommt ihr bei Amazon die AirPods Pro mit einem Preisnachlass von 25%. Somit bezahlt Ihr lediglich 209,00€ statt 279,00€.

Apple AirPods Pro

Hersteller: Apple Computer

Das ist kein absoluter Bestpreis, wir finden das Angebot jedoch mehr als solide. Zudem können auch die AirPods Pro sogenanntes Spatial Audio und damit räumliches Audio darstellen.

Schaut da gerne vorbei, falls ihr in letzter Zeit mit dem Gedanken gespielt habt, zuzuschlagen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

