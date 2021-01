Home Apps Denim erstellt schicke Playlist-Covergrafiken

Die kostenlose iPhone-App Denim ist ab sofort im App Store erhältlich. Mit der App können schöne Covergrafiken für Wiedergabelisten erstellt werden. Eine sinnvolle App für alle, die gerne Musik hören und ihren Playlists eine persönliche Note verleihen wollen.

Was bietet Denim?

Im App Store steht die iPhone-App Denim (Affiliate-Link) als Download zur Verfügung und bietet nach dem Start über 50 Grafikstile zur Auswahl. Die Grafiken lassen sich anpassen und zu den eigenen Wiedergabelisten in Apple Music, Spotify und anderen Musik-Apps hinzufügen. Die Bedienoberfläche ist benutzerfreundlich aufgebaut worden.

Die App wird geöffnet und auf den Button “Add” getippt und der gewünschte Grafikstil ausgewählt. Verschiedene Kategorien sind auswählbar, wie der Farbverlauf, Genre, Wirbel, Stimmungen, Jahreszeiten und Jahrzehnte. In den einzelnen Kategorien sind zahlreiche Bilder enthalten, die mit einem individuellen Text ergänzt werden können.

Schöne Grafikauswahl

In den Farbverläufen und Klassikern können Grafiken ausgewählt werden, die mit Apples Grafikstilen für die Mix-Wiedergabelisten zu vergleichen sind. Der Bereich Seasons & Celebrations beinhaltet Bilder für Weihnachten, Halloween, Ostern und weitere Feiertagen oder Events.

Farbenfrohe Kunstwerke mit unterschiedlichen Schriftarten werden in den Kategorien Genre und Jahrzehnte geboten. Nach der Auswahl eines Covers kann der Text geändert und das Bild in der Galerie gespeichert werden, um es in eine Playlist hinzufügen zu können. Alle erstellten Grafiken werden gespeichert und lassen sich jederzeit ändern.

Die Freischaltung aller 50 Grafikstile kostet 1,99 US-Dollar durch einen In-App-Kauf. Wer seine Wiedergabelisten individuell gestalten möchte, dem sei Denim (Affiliate-Link) zum Download empfohlen.

