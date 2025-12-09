KI übersetzt: Apple Fitness+ bald auf Deutsch verfügbar

Seit 2020 bietet Apple mit Fitness+ einen eigenen Trainingsdienst an, der bisher aber nur auf Englisch verfügbar ist. Unter anderem in Deutschland lassen sich die Sessions allerdings mit Untertiteln nachmachen, das ändert sich nun. Bei der Übersetzung helfen durch KI generierte Stimmen.

Ab dem 15. Dezember wird es Apple Fitness+ auf Deutsch geben. Das hat Apple gestern per Pressemeldung bekannt gegeben. Schon länger bei uns verfügbar wird der Dienst dann neben Englisch die deutsche, spanische und japanische Sprache unterstützen. Zudem startet Apples Trainingsdienst in 28 neuen Märkten, unter anderem in den Niederlanden, Belgien, Norwegen, Schweden und Polen.

Synchronisierung auf Deutsch auf Basis echter Stimmen

Anstatt eigene Trainer für jeden dieser Märkte einzustellen, bietet Apple Fitness+ bald eine automatisch synchronisierte Übersetzung durch KI an. Erfreulicherweise befindet sich neben Spanisch und Japanisch auch Deutsch unter den unterstützten Sprachen. Sobald die Geräteeinstellung in einer der unterstützten Sprachen eingestellt ist, wird ein neues Workout automatisch übersetzt. Zudem besteht die Möglichkeit, eine der anderen Sprachen oder die englische Originalfassung zu nutzen. „Die synchronisierten Workouts und Meditationen verwenden eine generierte Stimme, die auf der Originalstimme der 28 Fitness+-Trainer basiert“, gibt Apple dazu an.

Hinterlegt sind die Einheiten mit verschiedenen Musik-Genres. Neu dazu kommt mit dem Japan-Start Ende des Jahres die beliebte Kategorie K-Pop. Apple Fitness+ kostet bei uns 9,99 Euro monatlich, im Jahresabo sinkt der Preis auf 79,99 Euro. Vorausgesetzt werden ein iPhone 8 mit iOS 16.1 oder neuer oder eine Apple Watch Series 3 mit watchOS 7.2 oder neuer, gekoppelt mit einem iPhone 6s mit iOS 14.3 oder neuer.

Die deutsche Synchronisierung setzt mindestens iOS 26.1, iPadOS 26.1 oder tvOS 26.1 voraus und ist ab dem 15. Dezember verfügbar.