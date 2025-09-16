Programmhinweis Champions League: Juventus Turin vs Borussia Dortmund bei Prime Video

Der FC Bayern dürfte in München bereits dreimal das Finale der Champions League ausrichten, wobei die Niederlage 2012 besonders bitter war. Doch auch 1997 war schmerzhaft, gewann ausgerechnet die Dortmunder Borussia als damals ärgster nationaler Rivale im Münchner Olympiastadion gegen Juventus Turin den Henkelpott. Diese Paarung zeigt Prime Video zum Auftakt genau dieses Match, allerdings in Turin.

Der Triumph der Dortmunder ist 28 Jahre her, seitdem verlor man zwei Endspiele in der Champions League. Dennoch ist dieses Duell reizvoll und beide Teams wollen einen möglichst guten Start in die neue Ligaphase der Champions League erwischen. Seit dem vergangenen Jahr spielt man in diesem Modus und eine Platzierung unter den Top 8 ist immens wichtig, da man sofort in der K.O.-Runde steht. Dank Prime Video könnt ihr heute Abend live dabei sein.

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Im Anschluss werden noch die Highlights der anderen Partien des heutigen Tages gezeigt. Der aktuelle Titelträger sind die Franzosen von PSG, die im Finale Inter Mailand in München deklassiert haben.