AirPods Max: ab iOS 15 in „Wo ist?“ und aktuell für nur 527 Euro erhältlich

Die AirPods werden von Apple endlich auch in der „Wo ist?“-App ordentlich eingebunden. Das wollen wir zudem als Anlass nehmen, um euch auf einen erneuten Bestpreis der AirPods Max aufmerksam zu machen.

Nur selten haben ein Produkt sowie deren Einbindung in das eigene Ökosystem so viel Wirbel verursacht wie die AirPods Max und Pro. Beiden attestiert man in ihrer Geräteklasse einen soliden bis guten Sound, der Preis wird bei beiden jedoch als zu hoch erachtet. Und auch in der Benutzung gab es eine unerklärliche Lücke.

AirPods Max und AirPods Pro ab iOS 15 im „Wo ist?“-Netzwerk integriert

Mit der Einbindung in das Ökosystem ist nicht die grundlegende Funktionsweise gemeint, die ist nämlich gut. Deckel aufklappen, AirPods aufsetzen und diese sind verbunden – meistens jedenfalls. Doch kabellose Kopfhörer haben eine Schwäche, man lässt sie schnell mal irgendwo liegen. Was sich zu Hause noch retten lässt, ist im ÖPNV gleichbedeutend mit einem Verlust.

Denn mit der „Wo ist?“-App ließen sich bisher AirPods nur dann orten, wenn diese aktiv gekoppelt waren, was bei einem Verlust eben nicht der Fall ist. Weg bedeutet also tatsächlich weg. In iOS 15 nimmt sich der Konzern dem Problem an und gestattet das Auffinden der AirPods Pro und der AirPods Max. Ebenso wie bei AirTags und anderen Geräten des kalifornischen Konzerns werden ihre Bluetooth-Signale dann von iPhones erkannt, welche sich in der Nähe befinden. Diese geben den Standort der Hörstöpsel oder Kopfhörer an Apple weiter, sodass sie sich vom rechtmäßigen Besitzer in der „Wo ist?“-App lokalisieren lassen.

AirPods Max zum absoluten Bestpreis

Das wollen wir zudem als Anlass nehmen, um euch auf einen erneuten Bestpreis der AirPods Max aufmerksam zu machen. Wer sich für die Variante in Space Grau erwärmen kann, bekommt diese derzeit für knapp 527,00 Euro und somit 86 € unter dem originalen Listenpreis bei Amazon:

Wer mit den Over-Ears nichts anfangen kann, kein Grund zur Sorge. Auch die AirPods Pro sind derzeit im Angebot. Statt 279,00 € zahlt ihr bei Amazon gerade derzeit lediglich 195,00 €.

Beide Modelle verstehen sich übrigens sowohl auf Spatial Audio als auch das neue Dolby Atmos-Format, welches Cupertino diese Woche in Apple Music scharf geschaltet hat. Und für den direkten Vergleich kann man sich als Neukunde gerade noch Amazon Music Unlimited inklusive kostenfreiem High-Res-Streaming für vier Monate kostenfrei sichern.

