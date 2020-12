Home Apps Agenda: TOP 5 Features der Notizen-App (+Gewinnspiel zur Vollversion)

Agenda: TOP 5 Features der Notizen-App (+Gewinnspiel zur Vollversion)

Notizen-Apps gibt es wie Sand am Meer, doch eine sticht mit ihrem neuartigen Konzept besonders heraus. Das ist Agenda. Nachdem wir nun schon ein ausführliches Review zur App veröffentlicht haben, wollen wir heute erklären, welche konkreten Funktionen uns von Agenda am besten gefallen haben. Und am Ende können fünf von euch sogar noch die Premium-Version gewinnen! Danke fürs Lesen!

Agenda wirbt damit, eine terminbasierte Notizen-App zu sein. Die Notizen können dabei also ein Datum hinterlegt haben und in Projekten liegen. Auf diese Weise bekommt man einen wirklich angenehmen Überblick auf bevorstehende, aktuelle und zurückliegende Projekte. In anderen Notizen-Apps ist oft nur ersichtlich, was der Nutzer wann zuletzt geändert hat. Dieses neuartige Konzept hat jedoch noch einige andere Funktionen, die uns sehr angesprochen haben.

Wir haben eine TOP-5-Liste zusammengetragen. Lasst uns reinstarten!

Platz 5: Preismodell

Wir starten mit einem ungewöhnlichen „Feature“, dem Preis. Gleich wisst ihr auch, was wir damit meinen. Die meisten Apps im App Store kosten gleich vorneweg einen Betrag „x“ oder fordern ein kostenpflichtiges Abonnement in der App. Agenda geht da einen etwas anderen Weg. Prinzipiell kann die App dauerhaft kostenlos genutzt werden. Möchte der User jedoch Zugriff auf die Premium-Funktionen bekommen, muss er nur einmalig einen bestimmten Betrag bezahlen. Dann werden nicht nur die aktuellen kostenpflichtigen Funktionen, sondern auch jene Premium-Funktionen, die in den kommenden 12 Monate hinzukommen, für „lifetime“ freigeschaltet.

Das hat den Vorteil, dass man selbst entscheiden kann, welche Funktionalitäten einem das Geld wert sind und wann man lieber einmal aussetzt mit einer Zahlung.

Platz 4: Exportmöglichkeiten

Auf Platz 4 unserer Lieblingsfunktionen haben wir die große Anzahl an verschiedenen Exportmöglichkeiten platziert. Insgesamt bietet die App hier sechs verschiedene Optionen. Darunter haben wir sogar eine Möglichkeit zum Exportieren als Agenda-Datei.

Überdies kann Agenda einen einfachen Text ohne Formatierungen ausspucken. Das ermöglicht ein einfaches Teilen mit Nutzern. Übrigens: Sogar das Fälligkeitsdatum wird beim Teilen übernommen.

Platz 3: Kalender und Erinnerungen einbinden

Neben den datumsbasierten Notizen lassen sich auch Kalendertermine und Erinnerungen aus verschiedenen anderen Apps einpflegen. Dies macht es effizienter, seine Notizen im Zusammenhang mit anderen Terminen und To-Dos zu verwalten. Wir würden uns solche Arten der Verknüpfung zwischen Apps auch von anderen wünschen.

Platz 2: Vielzahl an Formatierungen und Anhang-Optionen

Bei den Notizen in Agenda handelt es sich nicht nur um einfache Text-Notes. Es stehen noch zwei weitere sehr interessante Formate zur Verfügung. Zum einen haben wir da die Vielzahl an Formatierungen. In dem Zusammenhang findet man alles, das man sich vorstellen kann – von einfachen Überschriften bis hin zu Codeblöcken. Zudem wird Markdown unterstützt. Und zum anderen gibt es eine ganze Menge von Anhang-Optionen. Zu nennen ist hier das Anfügen von Bildern, gescannten Dokumenten, Dateien, Erinnerungen, Zeichnungen und vieles mehr.

Platz 1: Überblick hoch zwei

Durch den Aufbau von Agenda behält man selbst bei komplexeren Projekten den Überblick. Und das ist gar nicht so einfach! Speziell andere Notizen-Apps wie jene von Apple lassen einen bei großen Schriften oftmals im Regen stehen. Dasselbe gilt für Nutzer, die ständig neue Notizen eröffnen. Auf einen Blick kann man mit Agenda herausfinden, was am jeweiligen Tag ansteht. Und in der „Auf der Agenda“-Sektion findet man alle Dinge, die später irgendwann fällig sind. Die Strukturierung innerhalb von Projekten erfolgt mit Drag-and-Drop oder diversen anderen Sortierkriterien. Überdies kann man Notizen oben oder unten anheften.

So wird die Notizen-App nicht nur zur reinen Notiermöglichkeit, sondern hat eine gewisse Kalender- und Erinnerungsfunktion integriert. Agenda hilft einem so beim Strukturieren des Tages, der Woche, von Projekten sowie allen Gedanken.

Das Fazit der Redaktion

Agenda nimmt dem Nutzer jede Art von Sortierung und Darstellung ab und lässt ihn nur seine Arbeit machen. Nämlich das Aufschreiben von Notizen. Um den Rest kümmert sich Agenda und macht den User damit produktiver und effizienter. Und genau das sollte eine App tun, für die man unter Umständen bezahlt.

Agenda findet man kostenlos im App Store. Die Premium-Features in der iOS-App für 12 Monate können für 16,99 Euro aktiviert werden. Die Lizenz für iOS und macOS kostet 38,99 Euro.

Für Apfelpage.de-Leser: Premium-Version gratis bekommen!

Als Apfelpage-Leser habt ihr nun die Möglichkeit, alle aktuellen Premium-Features (und auch die, die in den nächsten 12 Monaten dazukommen) kostenfrei zu genießen. Nehmt dazu gerne an unserem kleinen Gewinnspiel teil, das in den nächsten 7 Tagen läuft.

Wir verlosen hier in den Kommentaren 5 Codes für die Premium-Version von Agenda. Wie könnt ihr diese bekommen? Schreibt einfach einen netten Kommentar unter den Artikel, in dem ihr erzählen könnt, ob ihr Agenda schon kennt oder vielleicht sogar schon nutzt. Und auch wenn nicht, kann sich das ja noch ändern! Das Ganze läuft eine Woche und für die anderen: Agenda kann man ja kostenfrei ausprobieren.

Danke an Agenda und an euch fürs Lesen. Viel Glück beim Gewinnspiel und schönes Wochenende!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!