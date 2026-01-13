Nachgereicht: LIFX zeigte neue Matter-Produkte auf der CES 2026

LIFX hat auf der CES 2026 mehrere neue Smart-Home-Produkte vorgestellt. Der Hersteller setzt dabei konsequent auf den offenen Smart-Home-Standard Matter sowie die Integration in Apple Home. Neben einem auffälligen smarten Spiegel wurden ein neuer Smart Dimmer und preiswerte Alltags-Leuchten präsentiert.

SuperColor Mirror: Smarter Spiegel mit Zonenlicht

Der neue SuperColor Mirror kombiniert Front- und Rückbeleuchtung in einem intelligenten Spiegel. Dank Matter-Unterstützung lässt er sich direkt in Apple Home einbinden. Nutzer können Modi wie Make-up Check oder Anti-Fog aktivieren sowie Helligkeit und Farben individuell anpassen.

Technisch setzt LIFX auf eine polychrome Mischfarbentechnologie mit mehreren Beleuchtungszonen. Dadurch sind weiche Farbverläufe und Effekte wie Flammen- oder dynamische Farbwechsel möglich. Drei physische Tasten am Spiegel können zusätzlich zur Steuerung anderer Matter-fähiger Geräte genutzt werden. Für später im Jahr 2026 ist zudem ein Upgrade auf Thread angekündigt.

Neuer Smart Dimmer mit Gestensteuerung

Mit dem LIFX Smart Dimmer bringt der Hersteller einen Matter-fähigen Wandschalter auf den Markt, der sowohl smarte als auch klassische Leuchtmittel unterstützt. Vier frei belegbare Tasten und eine integrierte 8-Zonen-Lichtleiste ermöglichen die Steuerung von Szenen, Effekten und einzelnen Lampen.Gesten wie Tippen, Doppeltippen oder langes Drücken erlauben mehrere Aktionen pro Taste. Unterstützt werden LED-, Halogen- und klassische Glühlampen, auch herstellerübergreifend via Matter.

Everyday-Serie: Günstige Matter-Leuchten

Mit der neuen Everyday-Serie erweitert LIFX sein Portfolio um preiswerte Einstiegsprodukte. Die Everyday A19 LEDbietet 800 Lumen, unterstützt mehrere Farben und wird im Zweier-Pack verkauft. Ergänzend kommt ein Everyday Lightstrip mit 20 Fuß Länge und 24 adressierbaren Zonen für fließende Lichteffekte.

Bisher nur die USA angekündigt

Der smarte Spiegel ist auf jeden Fall interessant, jedoch werden sich Kunden in Deutschland in Geduld üben müssen. Der Hersteller hat bisher nur Preise und Marktstarts für die USA angekündigt.