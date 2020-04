Abgehängt: Facetime-Anrufe mit alten iPhones unter iOS 13.4 nicht mehr möglich

Eine seltsame Veränderung ärgert aktuell Besitzer einiger uralter iPhones und iPads: Diese können seit kurzem nicht mehr per Facetime mit Geräten unter iOS 13.4 und macOS 10.15.4 kommunizieren. Der Hintergrund dafür ist noch nicht bekannt.

Zugegeben, das Timing könnte besser sein: Ausgerechnet jetzt in der Corona-Krise, in der mehr Videokonferenzen geführt werden als je zuvor, ändert Apple ohne Ankündigung die Modalitäten von Facetime. Seit iOS 13.4 und macOS Catalina 10.15.4 für alle Nutzer veröffentlicht wurden, machen einige Nutzer eine irritierende Entdeckung.

Facetimeanrufe – egal ob per Audio oder Video – sind ab sofort unter diesen neuen Versionen nicht mehr mit Geräten möglich, die noch iOS 9.3.6 oder früher einsetzen. Unter iOS 13.3.1 sind diese Anrufe nach wie vor problemlos möglich.

Nur sehr wenige Nutzer betroffen

Allerdings, das muss auch gesagt werden, von der Änderung betroffen sind nur sehr wenige Nutzer. Etwa das iPhone 4s konnte auf keine neuere Version von iOS mehr aktualisiert werden, der Hinweis von Apple, der bei einem Facetime-Verbindungsversuch dann eingeblendet wird, wonach der Nutzer doch ein Update einspielen soll, wirkt vor diesem Hintergrund etwas höhnisch.

Auch das iPad 2 und das iPad Mini haben somit den Facetime-Anschluss verloren. Wieso Apple diese Änderung vornahm, ob in Folge eines Bugs dieser Effekt auftritt oder Apple das gezielt so entschied, bleibt unklar. Eine mögliche Ursache könnte in Patentproblemen begründet liegen, um hohen Strafen zu entgehen, hatte Apple die Facetime-Architektur in den vergangenen Jahren mehrfach umbauen müssen.

