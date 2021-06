Home Deals Mobilfunkdeal: iPhone 12 im O2 Free M Boost mit 40 GB für monatlich 41,99€

Heute startet nicht nur die Europameisterschaft 2021, es ist auch Wochenende. Passend dazu haben wir einen coolen Tarifdeal mit dem iPhone 12. Ihr bekommt monatlich ein Datenvolumen mit 40 GB und zahlt gerade einmal 41,99 €.

iPhone 12 O 2 Free M Boost mit 40 GB

Über das iPhone 12 verlieren wir keine großen Worte. Mit dem A14 Bionic, seiner Dualkamera und der 5G-Konnektivität sollte das Gerät auch noch mindestens die nächsten drei Jahre Spaß machen. Deshalb wenden wir uns dem Tarif zu. Der O2 my Free Boost M bietet ein monatliches Datenvolumen von 40 GB, was selbst für Heavy-User ausreichen sollte. Eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze ist natürlich ebenfalls enthalten. Anbei noch einmal alle Traifdetails:

iPhone 12 für einmalig 1 € Zuzahlung

40 GB monatliches Datenvolumen

Allnet-Flat Telefonie in alle dt. Netze

Allnet-Flat SMS in alle dt. Netze

einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 39,99 €

1. Monat unlimitiertes Datenvolumen

Monatlicher Grundpreis 59,99 €

Mit Gutscheincode APP-12-JUN bekommt ihr 24x einen Preisnachlass von 18€ auf den monatlichen Grundpreis

Hinweis

Der Rabatt wird für die ersten 24 Monate auf den monatlichen Grundpreis gutgeschrieben. Ab dem 25. Monat läuft dieser Rabatt aus. Beachtet bitte deshalb die Kündigungsfristen. Übrigens: der ausgewiesene Grundpreis beträgt 59,99 €, der Rabatt wird eingepflegt und ihr müsst auf den Rechnungsbetrag schauen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

