Ab heute startet „The Tragedy of Macbeth“ auf Apple TV+

Wer angesichts der ganzen Regelungen bezüglich 3G, 2G und 2G+ für sein örtliches Kino etwas den Überblick verliert, dürfte sich über diesen Programmtipp freuen. Auf Apple TV+ startet heute der neue Film mit Denzel Washington in der Hauptrolle.

„The Tragedy of Macbeth“

In diesen Film spielen Frances McDormand, bekannt aus „Three Billbords outside Ebbing, Missouri“ und Denzel Washington die Hauptrollen und wie man am Titel erraten kann, es handelt sich um ein Stück von Shakespeare. Der Film geht 90 Minuten und dürfte am Anfang ungewohnt sein. Das liegt daran, dass weitestgehend das sprachliche Original des Theaterstücks übernommen wurde. Zusätzlich wurde der Film absichtlich in Schwarz-Weiß im klassischen 4:3-Format gedreht.

Ihr solltet zudem nicht erschrocken sein, es gibt auch vergleichsweise explizite Gewaltszenen. Schließlich ringt Macbeth in dem Stück auch um die englische Krone und da ging es selten zimperlich zu.

So könnt ihr den Film streamen

Der Film ist exklusiv auf Apple TV+ verfügbar und dürfte sicherlich in den kommenden Monaten die eine oder andere Auszeichnung erhalten. Damit Ihr den Film streamen könnt, müsst ihr ein Abo für Apple TV+ haben. Der Dienst selbst ist auf nahezu allen Plattformen verfügbar, es braucht lediglich die Apple TV-App. Selbstredend ist natürlich die Apple TV 4k HDR die beste Möglichkeit, sich den Film anzuschauen.

