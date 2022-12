Home Deals 3. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Heute gibt es „Venom – Let There Be Carnage“ für 4,99€

Verfasst von Patrick Bergmann // 3. Dezember 2022 um 16:36 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Ganz schnörkellos kommen wir zum dritten Tag des 2022er Countdowns bei iTunes. Den dritten tag in Folge bietet Apple dabei einen echten Blockbuster an, heute kommen von Fans von Marvel bzw. Spider-Man auf ihre Kosten. Wobei es sich hier um Venom handelt und nicht um Peter Parkers Ego.

Dritter Tag im 2022er Countdown

Eddie Brock (Tom Hardy) lebt nun schon seit einiger Zeit mit dem außerirdischen Parasiten Venom in seinem Körper und die beiden haben sich mehr oder weniger miteinander arrangiert. Allerdings will Venom am liebsten den ganzen Tag Bösewichte verhauen und seinen gewaltigen Hunger stillen, während Eddie darum kämpft, seine Karriere als Journalist wieder in Gang zu bringen. Eine passende Gelegenheit könnte der Serienkiller Cletus Kasady (Woody Harrelson) sein, dessen Opfer immer noch nicht gefunden wurden und der nur mit Eddie über seine Taten sprechen will. Als Cletus dann hingerichtet werden soll, überlebt er, weil er sich ebenfalls mit einem Parasiten verbunden hat: Als Carnage sorgt er fortan für ein wahres Gemetzel, wobei ihm Frances Barrison alias Shriek (Naomie Harris) hilft, die über Schall-Superkräfte verfügt. Eddie und Venom haben also einiges zu tun…

https://www.youtube.com/watch?v=L0gwv3WGxYs

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

