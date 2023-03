Home Apple Zweitgrößter Markt der Welt: Apple will in Indien durchstarten

Zweitgrößter Markt der Welt: Apple will in Indien durchstarten

Apple will in Indien stärker wachsen und zwar nicht nur bei der Fertigung. Das iPhone soll auf dem zweitgrößten Smartphonemarkt der Welt erfolgreicher werden, um das Indiengeschäft zu stärken, wird es in eine eigene Vertriebsregion überführt.

Apple baut einmal mehr sein Indiengeschäft um. Die Neuordnung beginnt nach dem Rücktritt von Hughes Asseman, der den Geschäftsbereich zuletzt verantwortet hatte. Er wurde gemeinsam mit den Aktivitäten in Europa, Afrika und dem Nahen Osten bilanziert. Während hieran nichts geändert wird, soll Indien in Zukunft eine eigene Vertriebsregion werden, die unter der Leitung von Ashish Chowdhary steht, der direkt an Apples Produktvertrieb berichten soll, meldet Bloomberg.

Indien wird für Apple immer wichtiger

Die Neuordnung hat das Ziel, das iPhone auf dem indischen Markt sichtbarer zu machen, der der zweitgrößte der Welt ist. Allerdings ist Apples Präsenz in Indien eher übersichtlich, noch immer gibt es keinen einzigen Apple Store in Indien, Pläne zur Eröffnung vonStores in Mumbai und Neu-Delhi treten seit Jahren auf der Stelle, auch der Start des Online Store in Indien liegt noch nicht so lange zurück. Zudem ist das iPhone teuer, was ein Bremsklotz für die Verkäufe in dem riesigen, aber noch immer eher einkommensschwachen Markt ist. Wann die getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen werden, muss allerdings abgewartet werden, in der Vergangenheit waren alle Initiativen Apples in dem Land eher träge.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, wie Apple die Fertigung in Indien effektiver und leistungsfähiger gestalten möchte.

