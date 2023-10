Home Betriebssystem Zweite Beta-Runde für Entwickler: iOS 17.1, iPadOS 17.1 watchOS 10.1 und macOS 14.1 sind da!

Zweite Beta-Runde für Entwickler: iOS 17.1, iPadOS 17.1 watchOS 10.1 und macOS 14.1 sind da!

Apple hat heute Abend die zweite Beta-Runde für Entwickler angestoßen. iOS und iPadOS 17.1 sind genauso wie watchOS 10.1 und macOS 14.1 für Entwickler verfügbar. Das Update kann mit entsprechendem Profil in den Einstellungen geladen werden.

Bereits eine Woche nach der ersten Beta für alle Geräte geht es nun in die zweite Runde. Bisher ist nur eine Neuerung in watchOS bekannt, Apple verrät in den Notizen nichts weiteres. Die öffentliche Beta dürfte dann morgen in die zweite Runde gehen. Vorausgesetzt, Apple findet durch die Entwickler-Beta keine Bugs.

Apple Watch S9 und Ultra 2: watchOS 10.1 bringt Double Tap

Nachdem es letzte Woche einiges an Verwirrung gab, können wir uns dieses Mal sicher sein. Die zweite Version von watchOS 10.1 bringt das Double Tap Feature für die neuen Apple Watch Modelle mit, bei dem ein doppeltes Tippen zwischen Zeigefinger und Daumen der Uhr-Hand erkannt werden kann. Damit lassen sich in Zukunft Anrufe annehmen und beenden, Timer stoppen und die Wiedergabe von Medien pausieren beziehungsweise fortsetzen.

Double Tap in action pic.twitter.com/0caTlQUjId

Das Feature gab es bisher schon unter den Bedienungshilfen. Für die Series 9 und Ultra 2 ist das Feature nun systemweit verfügbar. Eigentlich hätte es die Funktion schon in watchOS 10 geben sollen, nun sieht alles danach aus, dass wir in 10.1 doppelt tippen können. Die fertige Version dürfte in 4-6 Wochen erscheinen, je nachdem, wie fehleranfällig das erste Punktupdate sein wird.

Zu den anderen Geräten lässt sich bisher noch nichts sagen, es sieht danach aus, als blieben iOS 17.1, iPadOS 17.1 und macOS 14.1 bei den Features von letzter Woche.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!