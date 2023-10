Home Sonstiges Programmhinweis: FC Kopenhagen vs Bayern München bei Prime Video sehen

Der Herbst ist da und damit läuft auch wieder die Königsklasse an. In dieser Woche haben wir bereits den zweiten Spieltag der Gruppenphase und der deutsche Rekordmeister muss auswärts in einer der schönsten Städte Europas ran und gegen den FC Kopenhagen bestehen.

Der FC Bayern München hat sein Auftaktspiel in der heimischen Allianz Arena gegen Manchester United gewonnen, was aber eine ziemlich wilde Fahrt war. Den neutralen Fan freute es, es gab Tore satt. Heute Abend im Kopenhagener Parken sollte die Truppe von Thomas Tuchel aber klare Favorit sein und einen ungefährdeten Dreier einfahren. Ob das gelingt, lässt sich heute Abend ab 20.00 Uhr bei Prime Video verfolgen.

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt schon früher. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

