Apple im Corona-Modus: Diese Probleme gibt es im Home-Office

Apple hat seine Mitarbeiter ermutigt, im Home-Office zu arbeiten, doch das bringt einige Probleme mit sich, über die nun ein wenig mehr bekannt ist. Einige Mitarbeiter suchen weiter ihren Arbeitsplatz im Apple Park auf, ihnen bleibt derzeit auch kaum eine andere Wahl.

Dieser Tage gehen bei vielen Betrieben die Beschäftigten ins Home-Office. Bei jeder Firma führt das zu ganz eigenen Herausforderungen im Ablauf, ganz abgesehen davon, dass sich viele Tätigkeiten nicht von zu Hause aus erledigen lassen. Doch auch, wo das im Prinzip möglich ist, stellen sich oft Probleme, die mit der Art der Tätigkeit im Unternehmen oder der Organisation der Abläufe zusammenhängen. Wie diese bei Apple aussehen, beschreibt nun das WSJ unter Berufung auf Insider bei Apple.

Prototypen dürfen den Apple Park nicht verlassen

Ein Problem ergibt sich bereits jetzt für Ingenieure und Produktentwickler, die mit noch nicht veröffentlichen Produkten von Apple arbeiten. Apples Richtlinien schreiben vor, dass diese Produkte den Apple Park oder die jeweilige Niederlassung nicht verlassen dürfen, so sollen Situationen wie das in einer Bar vergessene iPhone 4 verhindert werden. Ob diese Restriktionen angesichts der Corona-Krise gelockert werden, bleibt abzuwarten, bis jetzt geschah das jedenfalls nicht. In der Folge kommen die mit diesen Produkten befassten Mitarbeiter weiter an ihren Arbeitsplatz, im Apple Park wurden derweil nun vermehrte Gesundheits-Screenings eingeführt.

Den Mitarbeitern im Home-Office begegnen unterdessen andere Schwierigkeiten: Sie können nicht immer auf alle Systeme zugreifen, die sie für ihre Arbeit benötigen. Diese sind zum Schutz vor Spionage und anderen Sicherheitsproblemen oft nur vom Apple Park aus zugänglich. Derzeit herrsche vielfach noch Unklarheit darüber, welche Aufgaben nun außerplanmäßig auch von welchen Mitarbeitern von außerhalb der Apple-Gebäude aus erledigt werden kann. In einer früheren Meldung berichteten wir über die Corona-bedingte Schließung aller Apple Stores mit Ausnahme von China.

