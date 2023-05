Home iCloud / Services Apple Music Classical ist jetzt auch für Android verfügbar

Apple Music Classical ist jetzt auch für Android verfügbar

Apple Music Classical ist jetzt auch für Android verfügbar, die App war bislang ausschließlich für das iPhone erhältlich gewesen. Apple Music Classical ist ein Teildienst von Apple Music und kann ohne zusätzliche Kosten genutzt werden.

Apple Music Classical ist nun auch für Android verfügbar. Die App kann jetzt im Google Play Store geladen werden. Apple hatte bereits angekündigt, die neue App zeitnah auch für das Android-Betriebssystem verfügbar zu machen, zuvor war Apple Music Classical nur als iPhone-App verfügbar.

Apple Music Classical ging aus der Übernahme des Klassikdienstes Primephonic durch Apple im Jahr 2021 hervor, allerdings hat man sich mit der Realisierung Zeit gelassen.

Die Inhalte von Apple Music Classical profitieren auch von 3D Audio, Apple schreibt dazu:

Apple Music Classical bietet verlustfreies Audio (bis zu 24 Bit/192 kHz) sowie Hi-Res Lossless im gesamten Service, damit die Hörer:innen die Nuancen jeder Aufführung erleben können. Und mit 3D Audio können die Hörer:innen Tausende von Aufnahmen vom besten Platz im Konzertsaal aus genießen und in eine 360-Grad-Klanglandschaft eintauchen, in der die Musik aus allen Richtungen kommt, auch von oben. Der 3D Audio Katalog von Apple Music Classical wird jede Woche um neue Alben erweitert, da legendäre Aufnahmen neu gemastert und zeitgenössische Aufführungen in 3D Audio aufgenommen werden.

iPad und Mac noch nicht unterstützt

Apple Music Classical startet damit für Android, noch bevor alle Apple-Produkte unterstützt werden. Noch immer ist die App nicht für das iPad verfügbar.

Am Mac gibt es auch noch keine Anwendung für Apple Music Classical, die Inhalte können aber, wenn auch deutlich weniger komfortabel, aus dem Katalog gesucht werden. Wann Apple die beiden Apps nachliefert, muss sich noch zeigen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!