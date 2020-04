Zur Erinnerung: Nur noch heute iTunes-Guthaben bei Apple aufladen und sparen

Nur als kurze Erinnerung: Heute noch könnt ihr euer iTunes-Guthaben aufladen und dabei bis zu 30 Euro sparen. dafür müsst ihr zwar einen ganzen Batzen Geld aufladen, aber für Nutzer, die haufenweise Abos laufen haben, kann das sinnvoll sein.

Wir wollen an dieser Stelle noch einmal kurz daran erinnern, dass ihr nur noch heute iTunes-Guthaben direkt bei Apple aufladen könnt. Die Aktion endet am 03. April, also heute.

Die Ersparnis liegt bei 10%. Es gibt immer wieder bessere Aktionen, das ist klar, dennoch nutzen einige Anwender gern diese Rabatte.

Bis zu 30 Euro sparen und iTunes-Guthaben im App Store aufladen

Ihr könnt die Aufladung vornehmen, indem ihr im App Store rechts oben auf euren Account klickt und dort den Punkt zum Hinzufügen von iTunes-Guthaben zu eurer Apple-ID auswählt.

Apple beschreibt die Aktion so:

Erhalte 10% Bonus, wenn du deiner Apple‑ID Guthaben hinzufügst.

Gültig bis 03.04.20 und verfügbar, sobald du deinem Account zwischen 1,00 € und 300,00 € hinzufügst. Maximaler Bonus: 1. Die Anspruchsberechtigung kann variieren und basiert auf den Account‑Daten oder der Einkaufsstatistik. Es gelten die AGB.

Um die maximal mögliche Ersparnis in Höhe von 30 Euro zu erreichen, müsst ihr einen Betrag von 300 Euro eingeben, der lässt sich nicht auswählen. Bei einer Aufladung von 100 Euro spart ihr 10 Euro, bei 50 Euro aufgeladenem Guthaben sind es noch fünf Euro, bei niedrigeren Beträgen entsprechend weniger.

Solche Aufladungen sind etwa für Kunden mit vielen Abos, etwa von Spotify, Netflix und anderen Apps interessant, die zudem noch Punkte mit einer hinterlegten Kreditkarte sammeln können.

