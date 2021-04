Home Featured Zum Event: Auch neues iPad Mini und Einsteiger-iPad, nur 12,9 Zoll-iPad Pro mit Mini-LEDs?

Morgen sehen wir neben einem neuen iPad Pro womöglich auch noch weitere neue iPad-Modelle. Apple könnte auch eine neue Version des iPad Mini und ein neues Einsteiger-iPad vorstellen. Beide Möglichkeiten waren in den letzten Wochen bereits verschiedentlich diskutiert, zuletzt aber nicht mehr erwähnt worden.

Wird die morgige Spring-Keynote womöglich zu einem Rundumschlag für das iPad-Lineup? Apple wird auf dem Event ab 19:00 Uhr deutscher Zeit ziemlich sicher das neue iPad Pro vorstellen. Daneben soll es aber noch weitere neue iPad-Modelle geben, die morgen präsentiert werden: Der Analyst Daniel Ives hat sich in einer aktuellen Notiz entsprechend geäußert. Zuvor hatte der leitende Branchenbeobachter der Bank Wedbush bereits eine Einschätzung zu einer möglichen Preisanhebung beim iPad Pro vorgelegt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Neben dem iPad Pro 2021 wird Apple morgen auch ein neues iPad Mini (Affiliate-Link) und ein neues Einsteiger-iPad vorstellen, so Wedbush. Das iPad Mini 2021 soll äußerlich weitgehend dem aktuellen Modell entsprechen, entsprechende Leaks hatten wir zuletzt aufgegriffen, könnte aber ein minimal größeres Display besitzen.

Nur das große iPad Pro bekommt alle Neuerungen

Beim iPad Pro macht Apple womöglich ebenfalls einige Unterschiede zwischen den Varianten, wie es bereits am iPhone vorgemacht wird. So wird der neue A14-basierte Chip, der mit dem M1 verwandt ist, wohl in beiden neuen iPad Pro-Modellen stecken. Dagegen soll nur das große iPad Pro mit 12,9 Zoll auch das begehrte und sehnsüchtig erwartete Mini-LED-Display bekommen. Auch den Thunderbolt-Anschluss, über den das iPad Pro 2021 angeblich verfügt, wäre dieser Prognose nach exklusiv dem großen iPad Pro vorbehalten.

