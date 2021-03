Home Featured iPad Pro mit vollwertigem Thunderbolt: Start angeblich im April

Das iPad Pro 2021 soll Kunden erstmals einen vollwertigen Thunderbolt-Anschluss bieten. Apple könnte die neue Version im April auf den Markt bringen. Auch ein neues iPad Mini und ein n neues Einsteiger-iPad soll dieses Jahr noch bringen.

Apples neues iPad Pro 2021 war in den letzten Tagen wiederholt Thema in der Gerüchteküche. So wurde etwa prognostiziert, Apple werde es nicht mehr in diesem Monat, sondern erst im zweiten Quartal 2021 auf den Markt bringen, Apfelpage.de berichtete. Nun gibt es einige zusätzliche Details zu möglichen Leistungsmerkmalen. So soll das iPad Pro 2021 mit einem Thunderbolt-Anschluss ausgestattet sein, schreibt aktuell die Agentur Bloomberg. Derzeit besitzt das iPad Pro (Affiliate-Link) einen USB-C-Port, der entspricht zwar vom Design her den Thunderbolt-Anschlüssen, bietet aber im Vergleich mit ihnen begrenztere Möglichkeiten.

Mit einem vollwertigen Thunderbolt-Port ließe sich das iPad Pro an mehr externe Displays und andere Zubehörgeräte anschließen. Zugleich würden die Kunden kein neues Ladegerät benötigen.

Verbesserungen soll es ebenfalls bei der allgemeinen Performance (wohl dem Prozessor) sowie den Kameras geben, derweil das Design der beiden Varianten in groß und klein weitgehend unverändert bleiben soll.

Auch neues iPad Mini und Einsteiger-iPad sollen kommen

Weiter spricht Bloomberg von zusätzlichen neuen iPad-Modellen, die dieses Jahr noch erscheinen sollen. So sei etwa ein neues iPad Mini geplant, dessen Display soll etwas größer ausfallen als die aktuellen 7,9 Zoll.

Ebenfalls werde Apple ein dünneres und leichteres Einsteiger-iPad präsentieren. Beide potenziellen Neuerscheinungen waren bereits zuvor angedeutet worden, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Wann sie von Apple in den Handel gebracht werden, ist indes weiter unklar.

