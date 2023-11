Home Sonstiges Programmtipp: Dortmund vs. Newcastle United bei Prime Video schauen

Wer bei Netflix und Disney+ nicht fündig wird und lieber auf Live-Sport steht, könnte heute bei Prime Video fündig werden. Wenige Tage nach der krachenden Niederlage gegen die Bayern muss Dortmund heute voll fokussiert sein, um seine Chancen in der Champions League zu wahren.

Vierter Spieltag der Gruppenphase

Das Spiel in Newcastle hat Dortmund knapp mit 1:0 gewonnen und ist damit definitiv im Rennen um die K.O.-Phase. Dafür muss man allerdings auch heute das Rückspiel gewonnen werden, um den direkten Vergleich zu gewinnen. Denn mit mit PSG und dem AC Milan haben die Dortmunder noch zwei schwere Aufgaben vor der Brust.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

