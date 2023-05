Home Deals Zattoo Premium Jahresabo mit 33% Rabatt sichern

Zattoo Premium Jahresabo mit 33% Rabatt sichern

In Zeiten von Streamingdiensten hat es das lineare Fernsehen nicht gerade leicht, was auch an der Qualität der Inhalte liegt. Gänzlich ohne kommt man aber doch nicht aus, besonders beim Live-Sport. Und hier gibt es ein interessantes Angebot von Zattoo.

Zattoo Premium mit 33% Rabatt

Zattoo ist ein Anbieter aus der Schweiz für IP-basiertes TV, der sich mittels App auf verschiedenen Endgeräten nutzen lässt. Das beste Angebot ist dabei Zattoo Premium, mit dem sich Aufnahmen für späteres Anschauen speichern lassen. Außerdem können im Moment folgende Sender in Full HD-Qualität gestreamt werden:

ARD

ZDF,

ProSieben,

Sat.1

Kabel Eins

Sport1

DMAX

Eurosport

sixx

ProSieben Maxx

Comedy Central

TLC

HGTV

Welt

N24 Doku

Kabel Eins Doku

Tele 5

Nickelodeon

Kika

Rocket Beans

MTV Germany

3sat

Arte

Phoenix

NDR Niedersachsen

HR

RBB Berlin

ZDFneo

Servus TV

SAT.1 GOLD

Tagesschau24

One

ZDFinfo

More than Sports TV

Fashion TV

Deluxe Music

BR Nord

SWR

CNN International

Das Jahresabo für das Premiumpaket kostet regulär 149,99 Euro, aktuell gibt es aber eine Aktion: Wer im Warenkorb den Rabattcode MAI2023 eingibt, sichert sich das Paket für nur 99,99 Euro. Rechnerisch ergibt das 8,33 Euro pro Monat.

Das Angebot gilt dabei bis einschließlich zum 15. Mai 2023. Nach Ablauf des ersten Jahres wird die reguläre Gebühr fällig, vorher kündigen sollte man also nicht vergessen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!