Zahlungen an Künstler: Apple Music schüttet das meiste Geld aus

Apple Music ist für Künstler nach wie vor der ertragreichste Streamingdienst. Apple zahlte zuletzt am meisten an Künstler aus, obwohl Apple Music im Musikstreaming nicht Marktführer ist.

Im letzten Jahr erwirtschafteten die Kreativen in der amerikanischen Musikindustrie so viel, wie nie zuvor, das geht aus Zahlen hervor, die unlängst das Mechanical Licensing Collective vorgelegt hat. Die nicht gewinnorientierte Organisation ist in den USA für die Verwertungsrechte an der Arbeit von Musikern und anderen kreativ tätigen Künstlern in Wort oder Bild zuständig. Mit Musik wurde in den USA im letzten Jahr so viel verdient, wie nie zuvor. Insgesamt fielen Lizenzeinnahmen in einer Höhe von 424,384787 Millionen Dollar an. Hierbei ergab sich ein interessantes Bild: Apple Music erwies sich für die Künstler als die am stärksten sprudelnde Geldquelle. Allein von Apple wurden 163,338890 Millionen Dollar an die Verwertungsgesellschaft überwiesen. Spotify landete auf dem zweiten Platz, der Streamingdienst aus Europa hat 152,226039 ausgeschüttet.

Amazon Music landete mit nur 42,741507 Millionen Dollar gezahlter Einnahmen deutlich abgeschlagen auf dem dritten Platz und Google zahlte gar nur 32,855222 Millionen Dollar an die Künstlervertretung aus.

Andere Dienste wie Deezer oder SoundCloud tauchen nicht gesondert aufgeschlüsselt im Rest der erwirtschafteten Einnahmen auf.

Apple Music zahlt am besten

Apple Music ist weltweit nicht führend im Musikstreaming, dafür zahlt Apple bekanntlich am besten. Diese Entwicklung wurde schon in den vergangenen Jahren beobachtet und setzt sich auch weiter fort. Spotify zahlt im Verhältnis schlechter, der Dienst aus Schweden ist die weltweite Nummer eins im Musikstreaming und führt etwa in vielen europäischen Märkten deutlich. Zu bedenken ist allerdings, dass obwohl von Apple keine genauen Zahlen vorliegen, Apple Music in den USA deutlich stärker ist, als etwa in Europa.

