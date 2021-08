Home Apps YouTube ohne Werbung könnte für 6,99 Euro kommen, interessiert?

Zumeist testen Unternehmen nur höhere Preise auf Akzeptanz durch die Nutzer: Selten genug, dass es einmal anders herum ist. YouTube erwägt aktuell die Einführung einer Lite-Version seines Premium-Angebots. Im Kern steht hier, Clips auf der Plattform ohne Werbeunterbrechung ansehen zu können.

Die Werbung auf YouTube ist für viele Nutzer der weltgrößten Videoplattform mit das nervigste: Je nach genutztem Gerät können die Werbeeinschaltungen vor oder während der Clips für minutenlange Verzögerungen sorgen und auch am Mobilgerät sind sie störend. Die bis jetzt einzige Möglichkeit, dies zu umgehen, ist YouTube Premium. Dieses Abo kostet in der Eurozone zumeist 11,99 Euro und darin enthalten ist neben dem werbefreien YouTube auch das Musik-Abo YouTube Music, das wohl viele Nutzer gar nicht benötigen, da sie schon Kunde bei Spotify oder Apple Music sind.

Kommt günstigeres Abo für YouTube ohne Werbung?

YouTube hat das wohl inzwischen auch erkannt. Derzeit laufen Tests mit einem neuen, günstigeren Tarif in den skandinavischen und Benelux-Ländern. Dieses YouTube Premium Lite genannte Preismodell schaltet den Nutzern die Werbung im Web und der App ab. Verloren gehen im Vergleich zum vollwertigen YouTube Premium aber auch der Download von Clips für die Offline-Nutzung sowie das Background-Playback, dafür kostet das Abo aber auch nur 6,99 Euro – noch immer 60% des YouTube Premium-Abos, allerdings können sich an den Preisen noch Änderungen ergeben: Ein YouTube-Sprecher bestätigte inzwischen gegenüber The Verge die Tests mit dem neuen Modell. Wann und ob es für alle Nutzer kommt und zu welchen Konditionen, ist noch offen.

Wie viel würdet ihr für YouTube ohne Werbung zahlen?

