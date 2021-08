Home Apple Fortune Global 500: Apple ist das profitabelste Unternehmen der Welt

Fortune Global 500: Apple ist das profitabelste Unternehmen der Welt

Apple war zuletzt das profitabelste Unternehmen der Welt: Auf der Liste der Fortune Global 500 konnte der iPhone-Konzern bei Umsatz und Gewinn einen großen Sprung nach vorn machen, trotz Corona – oder gerade weil – liefen Apples Geschäfte zuletzt hervorragend.

Apple steht in der aktuellen Fortune Global 500 glänzend da: Diese Liste führt die 500 weltweit bedeutendsten Unternehmen – gemessen nach der Methodik der Herausgeber. Hier springt Apple in der aktuellen Ausgabe bei den profitabelsten Unternehmen an die Spitze: Zuvor stand Apple auf dem dritten Platz. Die aktuelle Nummer zwei ist der arabische staatliche Ölkonzern Saudi Aramco, gefolgt vom überschuldeten SoftBank, das ARM verkauft hatte.

Im Ranking der Firmen mit dem höchsten Umsatz konnte Apple ebenfalls Boden gut machen: Von Platz sechs ging es nach oben auf den dritten Rang. Rund 274,515 Milliarden Dollar hatte Apple im vergangenen Jahr erlöst. Der operative Gewinn lag bei 57,411 Milliarden Dollar.

Apple konnte sein Jahresergebnis damit im Vergleich zum Vorjahr leicht steigern, auch hat man offenbar rund 10.000 neue Jobs im Unternehmen geschaffen. Damit beschäftigt Apple nun rund 147.000 Mitarbeiter.

Tech-Firmen steigern Umsatz und Gewinn gewaltig

Apple ist allerdings bekanntlich nicht der einzige Tech-Konzern mit deutlichen Sprüngen bei Umsatz und Gewinn. Facebook, Google, Microsoft, Amazon und andere, sie alle konnten in ihren jeweils aktuellen Quartalsbilanzen oft riesige Zuwächse in den Zahlen vorweisen. Insgesamt haben die Fortune Global 500 im letzten Jahr rund 31,7 Billionen Dollar erlöst, das entspricht mehr als ein Drittel des weltweiten BIP.

