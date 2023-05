Home Apps Yale launcht neue „Yale Home“-App: Umstieg ab 01. Juli 23 Pflicht

Yale kennt man hierzulande wohl über das Linus Smart Lock, welches schlicht und recht kompakt ist. Im letzten Jahr präsentierte man dann das Smart Cabinet Lock sowie den Smart Tresor. Um diese Komponenten steuern zu können, braucht es demnächst eine neue App.

„Yale Home“ statt „Access“-App

Bisher steuerte man diese Komponenten über die „Access“-App, doch damit ist Schluss. Diese wird zukünftig durch die neue „Home“-App ersetzt, ein Neudownload ist zudem nicht mehr möglich. Optisch hat sich nichts getan, aber am Unterbau muss das Unternehmen geschraubt haben. Über die konkreten Gründe für den Wechsel schweigt man sich aus.

Umstieg einfach – wenn man sich an die Frist hält

Yale verspricht einen unkomplizierten Umstieg: Es reicht, sich in der neuen Yale Home“-App mit dem Login (Benutzernamen + Passwort) anzumelden. Dann werden die Daten übernommen. Dies gilt jedoch nicht für die Integration von Alexa oder Philips Hue. Diese Anbieter müssen in der neuen App einmal neu verknüpft werden. Zudem wird es allerdings zumindest für einen Teil der Kunden von Yale eher komplizierter. So müssen Nutzer, die sowohl ein August-Schloss als auch ein Yale-Gerät besitzen, fortan zwei Apps auf ihrem iPhone installiert lassen

