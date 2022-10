Home Hardware Xelento 2 vorgestellt: beyerdynamic präsentiert neues High-End-Modell

Xelento 2 vorgestellt: beyerdynamic präsentiert neues High-End-Modell

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. Oktober 2022 um 20:10 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Apple hat In-Ears mit den AirPods massenmarkttauglich gemacht, doch die Klangqualität mag Puristen nicht so recht überzeugen. Diese Lücke möchte beyerdynamic mit dem Xelento schließen. Nun gibt es die zweite Auflage des High-End-Kopfhörers. Wir haben die Details

Xelento 2

Der Xelento 2 wird wieder in zwei Versionen angeboten: Einmal als Bluetooth-fähige Variante und einmal als kabelgebundene Variante. Der Kopfhörer wird in Handarbeit am Stammsitz der Firma in Heilbronn gefertigt.Die Kopfhörer bieten ein hochauflösendes Klangerlebnis der Extraklasse. Angetrieben werden die Kopfhörer von beyerdynamics eigener Tesla-Technologie in ihrer bisher kleinsten Bauform – der TESLA.11 Treiber sorgt für höchste Detailtreue, unvergleichliche Räumlichkeit und Tiefe im Klang, die Musikliebhaber:innen begeistert. Der elf Millimeter große, dynamische Einwege-Treiber verbindet die akustische Expertise, Ingenieurs- und Handwerkskunst von beyerdynamic zu einer technischen Glanzleistung. Den Heilbronner Audiospezialisten gelingt es, in einzigartiger Weise maximale Leistung und Klangperformance in ein filigranes In-Ear-Design zu integrieren.

Gerade im Hochtonbereich sorgt ein spezieller, neuer Akustikfilter für noch mehr Feinzeichnung und Leichtigkeit. Gepaart mit perfekt aufeinander abgestimmten Mitten, Höhen und Bass, wird die Klangqualität auf ein neues Level gehoben. Selbstverständlich ist der Xelento 2 auch für die High-Res-Wiedergabe zertifiziert.

Preise und Verfügbarkeit

Handarbeit, made in Deutschland, sowie die zusammengestellte Technik hat ihren Preis. Für die kabelgebundene Version ruft der Hersteller 999 Euro auf. Die Variante mit Bluetooth kostet 1199 Euro. Dafür gibt es aber auch eine Vielzahl an Silikonaufsätzen sowie eine hochwertige Tragetasche. Der Autor dieser Zeilen hatte den Vorgänger nicht im Test, doch der Teslatreiber beeindruckte schon im Aventho wireless und Amiron wireless.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!