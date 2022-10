Home iCloud / Services „Shantaram“ ist nun auf Apple TV+ verfügbar

„Shantaram“ ist nun auf Apple TV+ verfügbar

Die Serie „Sons of Anarchy“ hatte nicht zuletzt wegen des Hauptdarstellers Charlie Hunnam viele Fans. Apple TV+ sicherte sich seine Dienste für die neue Serie „Shantaram“, die ab heute auf Apple TV+ ausgestrahlt wird. Wir haben die Details.

„Shantaram“ lässt sich ab sofort bei Apple TV+ streamen

Die Serie „Shantaram“ basiert auf dem gleichnamigen Buch und wurde aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Die Dreharbeiten gingen nicht so zügig voran, wie ursprünglich geplant. Doch nun ist die Serie auf Apple TV+ verfügbar. Shantaram spielt in der Unterwelt von Bombay. Hunnams Charakter ist ein Mann namens Lin Ford, der vor der Gefangenenjagd in Indien entkommt. Aber seine Verbindungen zum Verbrechen bringen ihn schnell wieder ein. Ford muss sich auch einer aufkeimenden Romanze mit einer mysteriösen Frau namens Karla stellen. Und für alle weiblichen Fans, Hunnam steigt auch hier wieder auf ein Bike.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ab heute stehen die ersten drei Folgen der ersten Staffel zur Verfügung. Die weiteren sieben Folgen werden dann in einem wöchentlichen Turnus ausgestrahlt. Mit ziemlicher Sicherheit dürfte Apple TV+ noch zwei weitere Staffeln abdrehen . Grund für diese Annahme, die erste Staffel deckt das erste Drittel des Buches ab.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!