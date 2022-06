Home Apple WWDC-Keynote gestartet – Das übliche Vorgeplänkel

WWDC-Keynote gestartet – Das übliche Vorgeplänkel

Bevor es in medias res geht und Apple die neuen Versionen von iOS und Co. vorstellt, werden die Gemüter zunächst mit ein paar ‚leichteren‘ Themen aufgewärmt. Dieses mal hält sich Tim Cook allerdings kurz.

Developer im Vordergrund

Im letzten Jahr startete Apple die WWDC-Keynote mit einer amüsanten Eröffnungssequenz, die von einigen App-Developern begleitet wurde und den ein oder anderen Schmunzler bereithielt. Dieses Jahr entschieden sich die Kalifornier eher für eine interessante Animation mit Memojis.

Tim Cook betritt die Bildfläche und steckt nochmals den Rahmen der Keynote ab. Die Entwickler rund um den Globus stehen im Fokus sowie deren wertvolle Arbeit in Form von Apps und Anwendungen für Apples Geräte. Auch hebt der CEO nochmals hervor, was der Konzern für die Ausbildung neuer Entwickler und die Gleichberechtigung in diesem – eher männlich dominierten – Bereich tut.

„Sending over to Craig“

Nun geht es zu Craig „Hairforce One“ Federighi – natürlich nicht ohne eine coole Animation. Er startet mit dem neuen Lockscreen von iOS 16, der einiges hermacht: Anpassbar, intelligent, animiert und weitaus vielseitiger. Mehr darüber lest ihr in unseren folgenden Berichten.

