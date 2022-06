Home Apple WWDC 2022: Der Apfelpage.de-Liveticker zur Keynote

WWDC 2022: Der Apfelpage.de-Liveticker zur Keynote

Die Keynote zur WWDC 2022 wird gleich ab 19:00 Uhr von Apple übertragen. Wie auch in den letzten zwei Jahren wird die Veranstaltung im Livestream übertragen. Anders als 2020 und 2021 in diesem Sommer zwar einige Gäste zugelassen, die ihre Teilnahme zuvor in einer Verlosung gewonnen haben, doch der weitaus größte Teil der Entwicklergemeinde und die interessierte Öffentlichkeit muss virtuell zusehen.

Der Apfelpage.de-Liveticker zur WWDC 2022-Keynote

Wie immer gibt es bei uns einen Liveticker, mit dem wir die Keynote begleiten. Ihn findet ihr nachfolgend in diesem Artikel eingebettet.

Sollte der Ticker nicht angezeigt werden, könnt ihr hier zum Direktlink gelangen!

Der Ticker aktualisiert sich alle paar Sekunden automatisch. Sollte das einmal nicht mehr klappen, etwa durch eine momentane Überlastung, könnt ihr den Ticker erneut laden, indem ihr diese Meldung einfach wieder aufruft. Gern könnt ihr direkt im Ticker oder auch in den Kommentaren unter dem Artikel über die Keynote, die Neuerungen und eure Gedanken darüber diskutieren.

Wir wünschen euch eine schöne Keynote zur WWDC 2022! :-)

TICKER:

-----

