Wochenendunterhaltung? – Apfelplausch 326 über Apple vs. EU | Vision Pro Reviews | Alle Gerüchte der Woche

Es tut sich viel in der Apple-Welt, da kommen wir kaum hinterher. Zunächst müssen wir einmal ein wenig über die Änderungen in der EU reden, die letzte Woche gerade während unserer Aufnahme verkündet wurden. Und natürlich geht es auch heute wieder nicht ganz ohne Brille. – willkommen zur Episode 326.

Wie üblich beginnen wir aber auch diese Sendung wieder mit ein wenig Post von euch, die führt uns dann mit der letzten Zuschrift auch gleich mitten hinein ins Geschehen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Lukas krank im Urlaub

Intro und Lukas krank im Urlaub 00:02:00: Hörerpost: Apple Pay Öffnung | Netflix auf der Meta Quest und mehr

Hörerpost: Apple Pay Öffnung | Netflix auf der Meta Quest und mehr 00:17:00: Apple vs. EU: Folgen des Digital Markets Act: Fakten zur App-Store-Öffnung

Apple vs. EU: Folgen des Digital Markets Act: Fakten zur App-Store-Öffnung 00:40:30: Apple vs. EU: Folgen und Fakten der NFC-Öffnung

Apple vs. EU: Folgen und Fakten der NFC-Öffnung 00:47:00: iOS 17.4 mit Podcast Transkripts

iOS 17.4 mit Podcast Transkripts 01:05:00: Vision Pro: Beobachtungen nach den Testberichten

Vieles tut sich für Apple-Kunden – zumindest in Europa

Mit März wird alles anders – gut, so viel wird sich dann doch gar nicht ändern, oder? Eben das ist eine Frage, die offenkundig aktuell viele umtreibt. Wir sprechen über die angekündigten Änderungen in Apples Ökosystem und darüber, was sie für Kunden bedeuten.

Außerdem ist natürlich noch die Art der Umsetzung unser Thema: Apple erfüllt den DMA der EU, aber kann man wirklich von einer guten Umsetzung sprechen?

Podcasts könnt ihr bald auch lesen

Das ist eine spannende Änderung am Rande: Die Podcasts-App erhält ein Transkript-Feature, es wird auch mit iOS 17.4 eingeführt. Damit können Nutzer Sendungen dann auch lesen statt hören, in der Theorie. Wie gut das letztlich klappt, muss man sehen.

Die Reviews werden ausführlicher

Die Reviews? Natürlich die Reviews zur Vision Pro, dem momentan spannendsten Spielzeug der Tech-Branche. Heute ist der Marktstart in den USA erfolgt und inzwischen sind einige spannende erste Eindrücke veröffentlicht worden.

