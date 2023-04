Home Smart Home WiZ: App V2 ist nun mitsamt Matter-Firmware für über 130 Leuchtmittel erhältlich

Philips Hue dürfte den allermeisten Menschen ein Begriff sein und sicherlich auch die Firma Signify, welche die Rechte daran übernahm. Das Unternehmen bietet aber noch eine zweite Marke für smarte Beleuchtung an, die ein paar extrem spannende Produkte im Portfolio hat. Die Rede ist von WiZ und die könnte nun für HomeKit-Fans schlagartig interessant werden.

WiZ implementiert Matter

Bisher musste WiZ immer über seine hauseigene App genutzt werden, doch nun können HomeKit-Kunden die Leuchtmittel (und es gibt einige spannende Produkte) über einen kleinen Umweg in ihr Set-up integrieren. Denn seit Freitag rollt WiZ für über 130 Leuchtmittel eine neue Firmware aus, die mit Matter kompatibel ist. Um diese installieren zu können, braucht ihr allerdings die neue App von WiZ. Die V2 ist wie die aktuelle App aufgebaut und sollte nach dem Login alle Daten aller angebundenen Lampen anzeigen.

Sobald der Umzug vonstattengegangen ist, sollte sich die Firmware des jeweiligen Gerätes aktualisieren lassen. Der Hersteller hat hierzu eine Übersicht aller mit Matter kompatiblen Geräte erstellt.

Ergänzend dazu wollen wir auf ein paar Angebote von WiZ aufmerksam machen. Dabei geht es uns nicht so sehr um die Preisreduzierungen, sondern vielmehr um das Angebot an Leuchtmitteln, welches so bei Hue nicht vorhanden ist:

