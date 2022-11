Home Hardware Wieso haben die AirPods Pro kein Lossless? Apple-Ingenieur windet sich um klare Antworten herum

Die neuen AirPods Pro 2 wurden zwar in vielen Punkten im Vergleich zu ihren Vorgängern verbessert, verlustfreies Audio spielen sie aber immer noch nicht. Im Interview geht eine Apple-Mitarbeiterin zumindest am Rande auf dieses Thema ein.

Apple hat mit den vor einigen Monaten vorgestellten neuen AirPods Pro 2 einige Verbesserungen vorgenommen. So wurde etwa die aktive Geräuschunterdrückung noch einmal robuster. Sie ist jetzt wieder im Spitzenfeld der am Markt befindlichen TWS-Kopfhörer, jedoch nicht ungeschlagen.

Eine überarbeitete Belüftung soll laut Esge Andersen im Gespräch mit Branchenmedien für saubere Höhen und massivere Bässe sorgen. Jeder Luftstrom kann den Klang verzerren, weshalb es vorteilhaft war, nur noch eine Belüftungslöffnung zu nutzen,.

Was ist mit Lossless?

Eins hat sich aber bei allen Verbesserungen nicht geändert: Lossless Audio unterstützen die neuen AirPods Pro immer noch nicht. Das ist nicht grundsätzlich im Bluetooth-Codec begründet, so Andersen. Bei Apple glaube man nicht, dass dies der entscheidende limitierende Faktor für verlustfreies Audio in Drahtloskopfhörern ist.

Wieso also kein Lossless für die AirPods Pro? Andersen antwortet nur ausweichend. Es sei am Ende um eine Abwägung gegangen, die die größte Verlässlichkeit der Lösung im Alltag hervorbringt. Auch ohne Lossless sei hervorragende Audioqualität möglich, so die weiteren Ausführungen.

Apple Music bietet bereits Millionen Songs mit 24-Bit und 48 KHz, auf maximaler Stufe gar bis 192 KHz. Diese erfordern einen externen Wandler, um wiedergegeben zu werden. Wieso Apple nicht zumindest die ersten Lossless-Stufen auch drahtlos umzusetzen versucht, geht aus den Erklärungen von Esge Andersen nicht klar hervor.

