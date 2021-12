Home iPhone Wiederverkauf: Das Pixel 6 verliert deutlich schneller an Wert als das iPhone 13

Wiederverkauf: Das Pixel 6 verliert deutlich schneller an Wert als das iPhone 13

Das iPhone 13 hält seinen Wert beim Wiederverkauf deutlich besser als das neue Pixel 6, das von Google als Spitzenmodell der Android-Welt beworben wird. Dennoch leidet das neue Pixel in den ersten Wochen nach seinem Marktstart unter einem drastisch stärkeren Wertverfall als das iPhone 13.

Hinsichtlich der Preisstabilität beim Wiederverkauf von Smartphones hält Apple nach wie vor den Spitzenplatz. Das iPhone 13 erweist sich aktuell als deutlich wertstabiler als das ebenfalls gerade vorgestellte Pixel 6 von Google. Dieses neue Modell kam sogar zwei Monate nach dem aktuellen iPhone auf den Markt, doch sein Preis gerät bereits ab dem Launchtag deutlich unter Druck. Dabei hat Google das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro als Spitzenmodelle des Android-Lagers angepriesen, nur halb berechtigt. Tatsache ist, dass das Pixel 6 und Pixel 6 Pro einiges zu bieten haben, etwa den ersten Smartphone-Chip aus Googles Eigenentwicklung, der nutzt angepasste ARM-Designs, doch seine Performance fällt im Vergleich zu den Top-SoCs von Qualcomm etwas ab. Herausragend an den Pixel-Modellen ist allerdings stets die Software, etwa bei der Verbesserung von Bildergebnissen.

Das iPhone 13 behält seinen Wert besser

Eine neue Erhebung zeigt aber nun, dass das iPhone 13 sich als deutlich wertstabiler erweist. In der Zeit seit Marktstart verloren die Modelle des iPhone 13-Lineups durchschnittlich 24,9% an Wert. Das Pixel 6 hat indes im Wiederverkauf inzwischen bereits rund 42,6% an Wert verloren.

Noch am stabilsten erwies sich der Verkaufspreis des Pixel 6 mit 128 GB Speicher, hier belief sich der Wertverlust auf nur rund 26,7%. Das unbeliebteste neue iPhone 13 Mini verlor im Vergleich dazu in der selben Zeit seit Marktstart nur rund 26,9& an Wert. In einer früheren Meldung hatten wir berichtet, dass einige Besitzer des iPhone 13 sogar noch Geld herausbekommen können, wenn sie ihr Gerät jetzt verkaufen, dies trifft etwa auf das iPhone 13 Pro Max mit einem TB Speicher zu. Grund dafür ist die nach wie vor schlechte Verfügbarkeit der Modelle aufgrund der weltweiten Chipkrise.

Die Erhebung wurde vom Marktforscher SellCell durchgeführt und basiert auf Daten, die von 540 Gebrauchtkaufplattformen gesammelt wurden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!